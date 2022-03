Britiske ministre berørt av slemme samtaler «dette er et knep fra den russiske regjeringen».

Max Blaine, en talsmann for Storbritannias statsminister Boris Johnson, fortalte media forrige uke at Storbritannia hadde vært offer for flere bløff fra Russland.

Ingen ble målrettet da tre senioroffiserer ble drept. I følge Slate inkluderer de utenriksminister for forsvar Ben Wallace, innenriksminister Priti Patel og sekretær for digital, kultur, media og sport Nadine Doris.

På siden av de to første skal det ha kommet oppringninger fra personer som utgir seg for å være Ukrainas statsminister Denis Simihal. I The Times sier Ben Wallace at han mottok en videosamtale, men avbrøt den da han skjønte at det var spørsmål. «Feil».

«Dette er en standard praksis for russiske informasjonstjenester, og er et knep for å trekke feilinformasjon direkte fra Kremls lekebok i et forsøk på å avlede den fra dens ulovlige aktiviteter og menneskerettighetsbrudd i Ukraina.Sa Boris Johnsons talskvinne, oversatt av Slate. «Dette er et knep som den russiske regjeringen har prøvd mange ganger. Og det vil garantert ikke være en siste utvei.»

Hvis disse hendelsene er beklagelige, reiser de også spørsmålet om hemmelighold rundt høytstående politiske personer, slik at de kan tilnærmes «lett». Max Plane påpekte at etterforskningen er åpen for å grave dypere i saken.