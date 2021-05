Britiske og irske løver 2021: Hvem er de beste til å reise rundt i Sør-Afrika?

Kieran Hardy, Sam Simmonds og Simon Sebo forventes alle å være med i Warren Catlands tropp.

Martin Johnson, 23, debuterte britiske og irske løver etter et britisk hat-trick.

Jeremy Guscotts første testforsøk fikk løvene til å komme i rødt i stedet for hvitt i England.

Keith Earls var bare 21 år gammel og hadde to irske hatter til seg da han turnerte Sør-Afrika i 2009, mens ligakonvertittene John Bentley og Jason Robinson kom fra venstre felt for å belyse Lions-turneene i henholdsvis 1997 og 2001.

Hvem kan være overraskelsesvalget når Warren Catland velger Lions-klassen 2021 på torsdag?

Sam Simmonds

Årets europeiske spiller. Premiership Lead prøvd. En nøkkelkoks på Exeters dobbeltvinnende lag. Men det er ikke nok til å legge til hans siste England-cap i 2018.

Simmonds avgang fra Eddie Jones planer har blitt en av de mest pålitelige snakkepunktene i engelsk rugby. Kan Catland ta et annet syn?

Simmonds, 16. 2 LP og 6 fot høy, er ikke en superstørrelse bakre rad. Men han er god nok til å gå i pauser som store menn ikke kan gjøre. Og han har hastigheten til å brenne.

I seieren over Horlequins i november eksploderte Simmonds gjennom et hull i omgangen og spunnet ut full rygg og feiret poengsummen med et smell.

Med et poeng å bevise, på Sør-Afrikas solide grunn, kan han være et ess til Lions-hullet?

Kieran Hardy

Den 25 år gamle Scrum-halvdelen har bare startet tre teststarter for Wales, men Wales ‘pass-the-pakken kan være mannen med ni skjorter, men England i en fantastisk forsøksscene på grunn av en for tidlig lårskade.

Scarlets Scrum-Half er en rask, strålende løper.

Utvalget til den britiske og irske Lions-troppen vil ha en betydelig økning. For fire år siden spilte Hardy i det engelske mesterskapsmesterskapet da han slet med å få mer spilletid enn lagkameraten Gareth Davis.

Ben Youngs beslutning om å fjerne seg selv fra behandling Turen kan ha færre ansatte enn Lions-trenerne forventet klokka ni.

Danny Care

Sjansen for ham til å konkurrere om Lions-turneen i begynnelsen av sesongen virket latterlig.

Harlequins vant scrum-halvdelen av sine 84 England-landskamper mot Japan i november 2018.

Men siden begynnelsen av året, med bytte av hovedtrener i Queens, har Kerr gjenoppdaget den beste formen i karrieren.

34-åringen spesialiserer seg i rollen som ‘finisher’ i siste del av England-karrieren, og strekker spillet og løper gjennom hull mens spillerne blir slitne og åpner plassen.

Kan Cotland forestille seg en lignende rolle i den endelige sjansen til å turnere med Lions?

John Cooney

Nok en scrum-halvdel, en annen mann som befant seg i den internasjonale kulda.

Cooney kjempet for å overbevise både Joe Schmidt og nå Andy Farrell om at han var mer verdifull enn en og annen cameo fra benken for Irland.

Men tidlig i 2020 var han Ulsters stjernemann, og har etter en kort lockout gjenopptatt den formen de siste ukene.

Lions-trenere Gregor Townsend og Steve Dandy var på Welford Road fredag ​​kveld da Ulster mister kontrollen over sin semifinale i den europeiske utfordringscupen etter å ha blitt truffet i hodet av Cunningham tidlig i andre omgang.

Med jomfru støttelinjer, hastighet og fotballevne er Kuni også en pålitelig målspiller.

Cameron Redpath

Det er en fra venstre felt, men det er steder der midtdelen – med scrum-halvdelen – blir snappet bort.

Cameron Redpath har bare gjort en internasjonal opptreden. Men hvordan ser det ut.

Det 21 år gamle senteret er Skottlands første seier i Twickenham på 38 år, noe som får det til å se ut som om de ikke har noen problemer med å gå videre til testarenaen.

En nakkeskade har forhindret ham i å spille mer på Six Nation, men han har nylig kommet tilbake til klubblaget Bath-team, der hans smidighet og fart får ham til å se ut som om han alltid har vært i verdensrommet.

Faren Brian vant 60 landskamper for Skottland på en scrum-halvdel, men turnerte aldri med Lions.

Simon Sebo

Ute av syne, ute av sinn?

I den siste helgen før Lions Test gjorde Simon Sebo alt han kunne for å fange øynene til Lions-velgerne.

Den 31 år gamle iren, som spiller på Paris Club Derby, ble kuttet mellom to State Francois-forsvarere og kastet en fantastisk off-off for å sende Teddy Thomas i hjørnet.

Geebo kan spille back og med vinger, og da han ble invitert til å turnere Australia i 2013, er han godt forbundet med Finn Russell, en populær turist- og Racing 92-lagkamerat på og utenfor banen, som helt sikkert kommer til å begynne på 2021-tur.

