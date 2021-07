Britiske og irske løver skal spille åpner Mako Vunipola i andre Lions Test

Mako Vunipola debuterer for de britiske og irske løver i den andre testen mot Sør-Afrika på lørdag. Vant sist lørdag På Springbox i begynnelsen av serien.

Vunipola ble opprinnelig utelatt av 23-mannstroppen for seieren 22-17, men ble kalt til benken sist fredag ​​etter en skulderskade på Vin Jones. Rory Sutherland ble forfremmet til XV-åpningen, men slet i sin Lions Test-debut, mens Vunipola ga styrken til scrum etter å ha ankommet i det 56. minutt.

30-åringen startet alle de tre Lions-testene i New Zealand i 2017, men Warren Cotland har avslørt at han anser Vunipola som ikke kvalifisert når han blir med på laget etter Saracens ‘frakoblede sesong i mesterskapet. Unipola gjennomgikk en Six Nations-kampanje med England, men forklarte også hvordan han var innstilt på å tilpasse Cadlands løse hodestøtte, og forventes å gi ham sin femte Lions-teststart når han kårer troppen sin på tirsdag.

“Trening er noe jeg alltid har måttet prøve siden jeg startet,” sa Vunipola. “Det var åpenbart et skritt foran, ikke å komme til Lions-leiren i den første uken av trøya. Betinget visste jeg at jeg var i gode hender med S&C-personalet og medisinsk personale, og tok meg med til et sted hvor jeg kunne hjelpe teamet. Ekstra fra banen med teamet rundt.

“Kommer hit og jobber [scrum coach Robin McBryde], Han er den beste for meg. Når ting ser annerledes ut, kan jeg sette opp og bruke mine bindende og små endringer her og der, slik at jeg kan levere bedre bilder og litt mer innvirkning. ”

Ved å takle skuffelsen over å miste utvalget til den første testen, la Vunipola til: “Det var annerledes for alle, men for meg personlig var det vanskelig. Den første reaksjonen var frustrasjon, og du begynner å tenke på hva du kunne ha gjort. Siden jeg var heldig nok til å spille noen få spill for Lions før dette, må jeg vite om jeg fikk sjansen, jeg må sørge for at jeg gjorde jobben min, forstår og holder på den, og sørger for at jeg ikke ikke gå glipp av den muligheten. ”