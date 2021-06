Britney Spears beklager fansen for å ‘late som OK’ i hennes vinterhager Ends & Arts News

Britney Spears har beklaget fansen for ikke å være ærlige om følelsene hennes for hennes kontroversielle konservatisme.

I et langt innlegg på Instagram sa sangeren at hun angrer på “å late som om hun har hatt det bra de siste to årene”, men at stolthet og forlegenhet forhindret henne i å innrømme sannheten.

“Jeg skammet meg over å dele det som skjedde med meg,” skrev han i et delt innlegg torsdag kveld.

Dette er den første rapporten 39 år gammel Har gjort etter henne Rettssalsvitnesbyrd Onsdag ba han en dommer om å avslutte den “falske” konservatismen som styrer hans liv og karriere.

I innlegget skrev Spears: “Jeg vil fortelle deg en liten hemmelighet … Jeg håper vi alle elsker eventyrlivet og måten jeg skrev ut … Livet mitt ser vakkert og vakkert ut er utrolig … Jeg tror vi alle streve for det !!! “!

“Det er en av mors beste egenskaper … uansett hvordan **** den dagen var da jeg var ung … later hun alltid til meg og søsknene mine at alt er i orden.

“Jeg gjør oppmerksom på dette fordi jeg ikke vil at folk skal tro at livet mitt er perfekt, for det er ikke sikkert i det hele tatt … og hvis du har lest noe om meg i nyhetene denne uken … du åpenbart virkelig vet det nå !!!! “

Spears unnskyldte fansen for å ha på seg et modig ansikt i to år: “Jeg gjorde dette på grunn av stoltheten min, jeg skammer meg over å dele det som skjedde med meg … men ærlig talt hvem som ikke vil bli fanget på Instagram der morsomt lys! !!! “

Sangeren, som har toppet listene som ikke opptrådte siden 2018, sa å late som om han var god på sosiale medier “virkelig hjalp”.

I mellomtiden har Spears ’27 år gamle kjæreste Sam Askari delt en video på Instagram som viser det som så ut til å være en privatjet.

Britney Spears og Sam Askari på premieren til Once Upon a Time i Hollywood i LA i juli 2019



Jamie Spears, filmet i 2012, hevder å ha reddet datteren sin fra økonomisk skade.



Under sitt møte i retten sa Spears Konservatisme – Hun har vært under ham siden 2008 etter å ha hatt en rekke mentale sammenbrudd – og tvunget henne til å jobbe i forhold til sexhandel.

Spears sa at hun gjennom hele livet hadde blitt utnyttet av andre, og at det var “hennes ønske og drøm at alt dette skulle komme til en slutt”.

Han ba dommeren om å avslutte den konservative stillingen uten behov for ytterligere medisinsk evaluering, og kritiserte faren Jamie, som har hatt tilsyn med det meste av livet de siste 13 årene.

Jamie Spears og hans advokater hevder at stjernen, hvis rettsopptegnelser er verdt mer enn $ 50 millioner dollar (ca. 36 millioner dollar), og hans formue er sårbare for svindel og manipulasjon, og at han reddet henne fra økonomisk skade.

Da Spears snakket i telefon i en ekstern domstol i Los Angeles, samlet dusinvis av fans fra #FreeBritney-bevegelsen seg utenfor for å vise sin støtte med bannere og plakater og ba om handling gjennom en feed.

Før noen ytterligere tiltak kan iverksettes, må hans juridiske team nå formelt inngi en begjæring for retten som krever fjerning av Conservator.