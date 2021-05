Britney Spears: Dokumentarer om livet mitt ‘veldig hyklerisk’ | Britney Spears

Britney Spears Han beskrev to nylige dokumentarer om hans psykiske helsekamp i 2007-08 som “veldig hyklerisk”. Et langt Instagram-innlegg. “De kritiserer media og gjør så det samme ?????” Hun skrev.

I februar produserte New York Times og Hulu Innramming Britney Spears, Som fokuserte på Spears nåværende konservatisme og #Freebridney-bevegelsen, mener at arrangementet feller henne mot hennes vilje.

På lørdag sendte BBC Mobin Azhars dokumentar The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservancy. Spears så ut til å henvende seg til filmen direkte: en av kildene er makeupartist Billy Brassfield, som hevder å være i kontakt med Spears. “Jeg har egentlig ikke snakket med Billy B, så jeg er ærlig talt veldig forvirret,” skrev han.

Spears har ikke fokusert på “de mest negative og traumatiske tider” i livet siden for et tiår siden. “Selv om jeg har hatt noen vanskelige tider i livet mitt, har jeg hatt noen flere fantastiske tider i livet mitt. Dessverre vennene mine … Jeg tror verden er mer interessert i deg. Negativt !!!!”

23. juni kl. Spears vil holde en sjelden tale i Los Angeles-retten Når det gjelder hans konservatisme. Han begjærer fullstendig fjerning av faren Jamie Spears fra administrasjonen. Advokatene hennes sier at hun “frykter faren.” Ikke start livet sitt igjen når han kontrollerer det.

Spears vet ikke hva han vil diskutere. Han har ikke blitt intervjuet i detalj om saken siden MTV-dokumentaren i 2008. Verken NYT eller BBC hadde tilgang til Spears eller hans indre sirkel.

Selv om han ofte henvender seg til fans på Instagram – Han gråt i to uker og hevdet nylig at New York Times-filmen hadde skammet ham så mye – Stemmen hennes vil sannsynligvis bringe klarhet i en situasjon der spekulasjoner og konspirasjon trives i et vakuum.

Spears Instagram-tittel, med scener som danser til musikken til den franske artisten Indila. “Jeg håper dere alle lever ditt beste liv og dritt, eller sognebarn vil si sleeving !!! … Jeg vet det !!!!” skrev hun.