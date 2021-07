Britney Spears domstol direkte: Søksmål om konservatisme etter bomben vitnesbyrd

Los Angeles-dommeren og andre som for øyeblikket har lovlig autoritet over popsangeren vil samles. Spears forventes ikke å snakke under denne høringen, men hun kan være når hun bestemmer hvem sangeren skal representere.

Men Ingham arkiverte papirene i forrige uke og sa at han trakk seg som sin representant etter at Spears mottok en ny advokat.

Dette kom etter at Spears påpekte at han ønsket et annet råd da han vitnet om bombingen sin i retten for tre uker siden.