Britney Spears» eks Kevin Federline deler video av stjernesparring med sønnene sine: «Løgnene må stoppe»

Kevin Federline er lei av at Britney Spears offentlig angriper deres to sønner, Sean og Jaden. Britney Spears» eks ga et intervju til verden for å forklare beslutningen til sangerens verge og det faktum at deres to sønner ikke lenger ønsker å se moren sin.

Britney på sin side forsvarte seg på sosiale nettverk, mens Kevin Federline la ut videoer av Britney som kranglet med sine to sønner.

Onsdag kveld la han ut en serie videoer som rettferdiggjorde gesten: «Jeg kan ikke tie og la sønnene mine bli anklaget på denne måten. Selv om det såret oss, bestemte vi oss for å gi ut disse videoene som en familie. Guttene filmet dem da de var 11 og 12 år gamle. Det er heller ikke ille. Løgnene må stoppe. Jeg er sikker på at barna våre vil vokse opp og bli bedre.»

I den første videoen engasjerer Britney et sengetidskrangel med guttene: «Dette er huset mitt, og hvis jeg vil komme inn hit og bruke lotion på ansiktet ditt, er det frekt, og alt du sier til meg er «Det er greit, det er greit» «Nei, det er ikke bra», Slår stjernen. For å fortsette videre: «Du bør begynne å respektere meg, ok?»

Videoen avsluttes med at Britney sint sier: «Dere begynner alle å behandle meg som en verdt kvinne. Jeg er en kvinne, ikke sant? Vær snill mot meg. Skjønner det?»

En annen video lagt ut av TMZ ble filmet under bilturen. Det var en åpen krangel mellom Shun Preston og moren hans om at han ikke hadde på seg skoene eller utsatte bena offentlig. Du kan tydelig høre guttene i samme gruppe krangle om at Britney tok telefonen til Sean.

Samtalen tar en sving for å diskutere å gå på skøyter.

Kevin Federline la ut videoene etter et angrep fra Britney, som la ut en kommentar på Instagram tidligere i dag om at oppførselen til hennes 15 og 16 år gamle gutter var «ekkel» … og sa at de ikke vil tilbringe tid med ham .