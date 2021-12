Britney Spears’ far-datter vil betale for saksomkostninger: «Dette er en skam»

Sangerens far har nå bedt retten om å pålegge datteren hans å betale saksomkostninger. Britneys advokat anser påstanden som skammelig. “Dette er ikke hva en far som elsker datteren sin gjør”, han sa.

I nesten fjorten år var Britney under veiledning av sin far, Jamie. Tidligere på året ga sangerinnen et rørende vitnesbyrd der hun kunngjorde at hun lenge hadde ønsket å bli løslatt fra trening, men aldri fått sjansen.

Etter denne kunngjøringen ga en dommer ham tillatelse til å ha sin egen advokat. Advokatens offisielle overføring fant imidlertid ikke sted direkte, og Jamie Spears håper datteren hans vil betale advokaten hennes 1200 dollar i timen!

Matthew Rosenkard, den amerikanske sangerens advokat, svarte sint på denne vanskelige forespørselen.

“Mr. Spears tjente millioner som Britneys direktør og betalte millioner til hans advokater. Alt dette var Britneys hardt opptjente penger. Kvitteringen ble avsluttet og Mr. Spears ble ærefullt suspendert.”, forklarte advokaten til magasinet Variety. “I dette tilfellet er begjæringen hans ikke bare håpløs, men også ydmykende fra et juridisk synspunkt.”