Britney Spears kaller pappa Jamie ‘truende og skremmende’ og CBA krever Jason Rubin som konservator

Britney Spears har anklaget faren Jamie for å ha “truet” og “skremt” i nye rettssaker. Har bedt om å gjøre Spears til verge for hagen sin.

Popstjerns advokat Matt Rosencord har inngitt en mosjon om å fjerne Mr Spears og erstatte ham med CBA Jason Rubin.

Nye juridiske dokumenter anklager Jamie for å gjøre datterens liv helvete, og beskriver hennes nåværende situasjon som ‘traumatisk, sinnssyk og deprimerende’, samtidig som hun tegner et portrett av en økonomisk uansvarlig konservator. TMZ.

Peker på hennes erfaring med å håndtere økonomiske og eldre misbrukssaker tidligere, har Miss Spears advokat, Matt Rosencard, bedt om at Rubin, en sertifisert regnskapsfører som forlater Sør-California, blir utnevnt til verge for hennes eiendom.

På forespørsel vil Rubin få den økonomiske myndigheten til å forvalte Spears eiendom og eiendeler, samt fullmakten til å ta helsebeslutninger.

Tidligere har Britneys beslutninger om helsevesenet vært rettet mot å beskytte Britneys person, som for tiden er parets Montgomery.

Dårlig domstol dokumenterer Mr. Spears blir fremstilt som en inkompetent økonomisjef hvis familie ‘kjempet økonomisk under hans ledelse og søkte konkurs i 1998.’

Selv om han tjente millioner på døtrene sine turnéer og konsertboliger, sa Mr. Spears har tjent 2,1 millioner dollar siden han kuttet sin Vegas-bolig alene.

Videre sa Britneys juridiske team at hennes forhold til Jamie var “giftig” og at det “reduserte Spears mentale helse, hennes velvære og hennes evne til å fortsette og leve et ekstraordinært liv.”

Selv om Spears kanskje trengte støtte og tilsyn fra en vinterhage for 13 år siden, har hans mentale helse blitt betydelig bedre.

Han ble sett over i 2008

“Siden hun mottok profesjonell medisinsk behandling i begynnelsen av denne vinterhagen for tretten år siden, er fru Spears nå helt klart et annet sted, hun har vært i mange år,” forklarte rettsdokumentene.

Fru Spears utrettelige arbeid – med forbløffende engasjement, presisjon og fortreffelighet – som musiker og artist, Mr. En eksepsjonell tjener for Spears (og andre), han er økonomisk interessert i å sørge for det. Vil fortsette å jobbe. ‘

Også dokumentene bryter ned Spears finansielle eiendeler.

Han rapporterer for øyeblikket Kontanter 2730454 kontantbeholdning og 7 57666698 ikke-kontante eiendeler, men det er bare en del av hennes finansportefølje.

I tillegg er flere Morgan Stanley-kontoer oppført og hennes hjem verdsatt $ 8,455,483.

Etterforskningen av Rubin er satt til 13. desember, og Miss Spears skal etter planen vises personlig.