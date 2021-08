Britney Spears sier at hun forlot TO ganger etter et fire års opphold i Las Vegas

Britney Spears ga mandag ut en ny overskrift til fansen, og skrev om tankene sine om livet mens hun viste frem en ny hvit kjole i en ett-minutters video.

I tittelen sa Spears, 39, at han bare gikk ut to ganger i løpet av sin fire år lange bolig i Las Vegas, hvor han hadde full kontroll med sin far, Jamie Spears, som kontrolleren.

“Jeg lurte på da jeg spilte i Vegas,” skrev den giftige sangeren. I de fire årene jeg var der gikk jeg bare ut to ganger !!!! Dessverre løy jeg ikke. ‘

Singer’s Concert Residency, Britney: Piece of Me, åpnet i desember 2013 på Planet Hollywood Resort i Las Vegas, Nevada og endte i desember 2017 etter å ha tjent inn over 138 millioner dollar.

På den tiden var Spears under sin 13-årige konservatisme og var under kontroll av sin far, Jamie, selv om han nylig trakk seg under den juridiske kampen for uavhengighet.

Spears introduserte platen som ‘Just a minute in my new white dress’ og begynte å tenke på hva hans ‘versjon av suksess’ var.

Hun skrev: ‘Jeg brukte hjertet mitt over hodet, noen ganger hardt på grunn av ego … men noen ganger egobeskyttelse !!!!.’

Legger til: ‘Jeg må komme meg ut … vel … jeg snakker tull !!! På en eller annen måte … var jeg i min hvite kjole. ‘

I mellomtiden, samme dag, i de nylig arkiverte dokumentene, sa faren Jamie at Britneys kamp med “avhengighet og psykiske problemer” var mer intens enn publikum visste.

Money Producer: Britney: Piece of Me, åpnet på Planet Hollywood Resort i Las Vegas, Nevada i desember 2013 og fullførte i desember 2017, etter å ha tjent inn nesten 138 millioner dollar

Jamie arkiverte rettsdokumenter der han sa at folk ville “rose ham” hvis de visste “svært konfidensiell” informasjon om alvoret i stjernens problemer.

Et 15-siders søksmål ble anlagt i Los Angeles County Court tidligere denne månedenHan sa: ‘Hvis offentligheten visste alle faktaene i fru Spears’ personlige liv, ikke bare hennes høyder, men også ulempene, alle avhengighets- og psykiske problemer hun slet med og alle utfordringene Høyre, Mr. De vil rose Spears for arbeidet han har gjort, ikke fornærme ham. ‘

‘Men offentligheten kjenner ikke alle fakta, og de har ingen rett til å vite, så det blir ingen offentlig gjenoppretting for Spears.’

I søknaden sa Mr. Spears nektet for å ha kontroll over Britneys reseptbelagte medisinprogram og stoffene ble overvåket av tidligere konservatorpar Montgomery.

Opprettholde fred: Mr. Spears sa at datteren hans var villig til å gå til side for å unngå å håndtere en “offentlig kamp”

Fru Spears klaget under en rettsmøte nylig over at hun ble tvunget til å ta stemningsstabiliserende medisiner som litium.

Montgomery, Britneys avdøde psykiater Dr Benson, sa at hans behandlingsplan var blitt avtalt med hans tidligere advokat Sam Ingham III og andre medisinske fagfolk. Sier Spears.

Han sa også at å betale regningene var en sentral del av Britneys medisinske behandling, og at Montgomery ble betalt $ 10ka i måneden for å håndtere saken, men at medisinske utgifter ofte var “mer enn det beløpet”.

Spears insisterte på at hans eneste formål var å ‘redde’ datteren: ‘Konservatorier reddet utvilsomt fru Spears fra katastrofe, støttet henne når hun trengte det mest, beskyttet henne og hennes rykte mot skade og gjorde det lettere. Omstrukturering av livet hennes. ‘

Når Britney innrømmer at hun følte seg “kontrollert” av behandlingsplanen, sier leger behandlinger Det ble tatt kollektive beslutninger for å beskytte henne mot selvskading.

Men, Mr. Spears sa at han var villig til å gå til side for å unngå å håndtere datterens utgående “offentlige kamp”.

Imidlertid sa han at han ikke skulle sparkes eller suspenderes, men planlegger å trekke seg på et passende tidspunkt.

Spears har vært på en vinterhage siden 2008 etter et veldig gammelt sammenbrudd.

Men nylig slet han med å komme seg ut av ordningen som hadde tilsyn med hans personlige liv, medisinsk behandling og økonomiske forhold.