Britneys mor Lynn ber dommeren ‘spørre hennes ønsker’

Britney med faren, broren og moren i 2006. Foreldrene hans separerte seg

2002: Jamie Spears og Lynn Spears skilles.

Samtidig bryter Britney med Justin Timberlake

2004: Britney gifter seg med Kevin Federline

2007: Britney, skilt fra Kevin etter en kamp i varetekt, barberer hodet og treffer en paparazzis bil

2008: Filer for Britneys konservatisme, med påstand om at Jamie Spears ikke var juridisk tilstrekkelig for å ta sine egne beslutninger

Britney kom til en forvaringshøring i 2008 som en del av samlivsbruddet med Kevin Federline. Jamie Spears ble konservativ i retten i 2008

2009-2019: STILLE KONSERVERINGSÅR

Konservatoriet – som var midlertidig – utvides hvert år.

I rettsdokumenter beskriver advokatene til Jamie hvordan hun tjener mer penger

Januar 2019: Opplegg for krasj

I 2019 er Britney, i grepet om konservatisme, bosatt i Las Vegas

Britney kunngjør en ‘ubestemt’ jobbpause og kansellerer sin lukrative bolig i Las Vegas.

Jamie arkiverer for å søke om utvidelse av konservatisme utenfor California for å søke på Hawaii, Louisiana og Florida

Han trakk seg som sin primære livvakt etter påstander om at han hadde misbrukt en av sønnene sine, men fremdeles ble oppført som en av de ansvarlige.

Tidlig i 2020: Britney, Jamie og Jamie-Lynn tilbringer to uker sammen i Louisiana.

#FreeBritney-bevegelsen er tatt.

Advokatene hans sier at alle er lykkelige sammen og tilbringer tid sammen isolert.

November 2020: Britneys advokater frykter for faren sin og ber Bessemer Foundation om å ta ansvar.

Fans hans begynner å spekulere i hans hemmelige Instagram-innlegg og videoer.

Desember 2020: Konservatorier utvidet til september 2021

5. februar 2021: Innramming av Britney Spears debuterer i Hulu

Konservatisme under Britney brukes ofte i situasjoner der eldre, kanskje eldre, ikke lenger kan ta seg av sine egne saker.

Fans er bekymret for hans velvære og vil at han skal løslates fra kontrollen til faren Jamie, slik at han lovlig kan ta flere beslutninger på hans vegne.

Dette gir kontroll til Conservator som er utnevnt til beste fordel for mottakeren, men i de fleste tilfeller er mottakeren ikke sunn nok til å tjene sine egne penger, i motsetning til Britney, som tjener millioner. Under reglene for skiftekonservatisme har Jamie nå lik kontroll over sin eiendom til en tredjepart, Andrew Wallet. Wallet tjener 6.426.000 i året fra Britneys eiendom.

Han, Jamie og nylig hentet tredjeparter kan gjøre avtaler på hans vegne og kontrollere publikum.

23. juni 2021 – Britney snakker i retten

Britney og kjæresten Sam Askari er nå på Hawaii med barna sine

I et følelsesmessig vitnesbyrd fortalte Britney retten at hun hadde lidd psykisk i årevis som følge av konservatisme, som hun sa var for restriktiv, og at hun ikke fikk fjernet sin lUD-prevensjon.

30. juni – Dommer Denise Britneys forespørsel om å fjerne Jamji

Som svar på Britneys forespørsel fra november 2020 nekter dommer Brenda Penny å fjerne Jamie fra kontrakten.

Hun sier ikke hvorfor, men hun ringer advokaten sin for å arkivere papirene for å fullføre det, og det er ikke han.

1. juli – Besmer stolte på design etter å ha blitt siktet for Jamie

En dag etter dommerens dom trakk Bessmer Trust, som ble brakt inn, opp og sa at de aldri visste at Britney ville avslutte konservatismen.

I en søksmål i retten sa selskapets advokater: ‘Vi lyttet til henne og respekterte hennes ønsker.’

5. juli – Britneys mangeårige manager designer

Larry Rudolph skrev et brev til Jamie og de konservative og sa at han ikke lenger trengte dem fordi Britney ønsket å pensjonere seg.

Han hadde ikke snakket med henne på to år, men han sa at han hadde blitt fortalt av andre at han ønsket å trekke seg.

6. juli – Britneys advokat trekker seg

Advokat Sam Ingham, som ble utnevnt til å representere Britney i 2008, trakk seg etter at han unnlot å arkivere dokumenter for å avslutte konservatorposisjonen til tross for hans forespørsler.

14. juli – Neste rettsmøte