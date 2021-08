Brobesetning tok feil av kostbart forankret skipskrasj

NEW ORLEANS (AP) – Et brobesetnings manglende oppmerksomhet på lasteskipets beliggenhet førte til at ankeret ble slept og kolliderte med et annet fortøyd fartøy og en brygge i fjor, og forårsaket millioner av dollar i skade, ifølge National Transportation Safety Board . Rapportere.

“Overvåking av fartøyet for anker … krever en konstant årvåkenhet og bruk av alle tilgjengelige midler for å avgjøre om fartøyet sleper eller ikke,” heter det i rapporten.

Ingen ble skadet da 138 m (138 m) Nomadic Milde kolliderte med 590 fot (180 m) atlantisk bulkskip, og dannet et T over skipets lengre baug for deretter å kollidere med Cornerstone Chemical Co. Sa rådet.

Rapporten sa at skadene ble estimert til $ 16,9 millioner – $ 10,9 millioner i Pier, $ 5,5 millioner til $ 6 millioner i Nomadic Milde og mer enn $ 410 000 i Atlantic Venus.

Imidlertid plasserer Cornerstones estimat reparasjoner av verftet til 52,3 millioner dollar, med tapte forretninger, renter før dom og saksomkostninger, noe som gir summen til 66,9 millioner dollar. Disse tallene i et søksmål mot begge skipene, slepefirmaet som jobbet med å skille de to da fraktebåten kolliderte med brygga og det tredje skipet som passerte like i nærheten, utløste en oppvåkning.

Advokater for begge Grunnstein, Basert i Bridge City, Louisiana, nektet skipets eiere og ledere, som sier reparasjonene koster 1,5 millioner dollar og prøver å begrense sitt ansvar til 6,2 millioner dollar, å kommentere fordi søksmålet er under behandling.

Rettssaken mot suppleanter er for tiden planlagt for USAs distriktsdommer Eldon Fallon 12. september 2022.

Mississippi -elven var høy da ulykken skjedde rundt 17.00 den 8. mai 2020 ved Keener Marina nær New Orleans, med Nomadic Milde oppover fra det andre skipet.

NTSB sa at skipet hadde fanget en last fra ledeposten, og mannskapet ville ha ferdig med å reparere lasteluken neste morgen. Forsendelsen skulle leveres til Port Perry, Australia, ifølge rettspapirer arkivert til eieren Ny Nomadic Short Sea Shipping AS Bergen, Norge, operatør Intership Shipping Company Limited Kypros.

Nomadic Milde kan ha flyttet først under avgangen til piloten som ledet mannskapet til køyen, og deretter gjorde det igjen før krasjet, ifølge NTSB.

Hun la til at hvis piloten hadde lagt merke til bevegelsen, kunne han ha blitt ombord.

Tilsynelatende sjekket ingen av de to overvåkingsoffiserene lasteskipets plassering gjentatte ganger, eller på andre måter enn det elektroniske overvåkingssystemet, heter det i rapporten.

Denne alarmen er satt til å lyde hvis den nomadiske milde er mer enn 180 meter fra et sentralt punkt, selv om den startet omtrent 490 fot (149 meter) fra den atlantiske planeten Venus, bemerket rapporten.

“Ankervaktens 590 fot lange alarmradius var for stor til å gi en rettidig advarsel for slepet til skipet,” sa hun.

Rapporten sa at det kunne ha vært tid til å unngå kollisjoner hvis brolaget hadde lagt merke til andre bevis på at skipet deres drev.

NTSB skrev: “Skipets radarer ville ha gitt informasjon til mannskapet for å avgjøre om rekkevidden til skipet eller objektet hadde redusert, eller om skipet hadde beveget seg mens det lå for anker.”

Da klokkene endret seg like etter klokken 16, merket den pågående offiseren at Nomadic Milde ikke var midt i en “ankervaktkrets”, men ikke bekreftet annen informasjon, heter det i rapporten.

Klokken 16:13 ringte betjenten ombord på Venus Atlantic og ba Nomadic Milde -offiserer om å overvåke posisjonen deres.

Rapporten uttalte at “Chief Petty Officer ikke tok noen oppfølgingstiltak for å løse bekymringen, bare rapporterte at motorene deres var klare på kort varsel.”