Brocante de Temploux: Flott åpning og stor forventning

D-Day minus 24 timer. I 2019 forbereder landsbyen Templox, det europeiske mekkaet «Kina», seg på et bibelsk opprør på nesten 200 000 mennesker, ifølge en lufttelling av en eller flere mobiltelefonantenner.

Til tross for den enorme menneskelige tilstrømningen, utplasserer en erfaren organisasjonskomité rolig hundrevis av frivillige tropper. Han kan imidlertid ikke kontrollere alt, først været, så en hendelse som er vanskelig å beregne og uunngåelig: Salg, 24 timer før den store åpningen starter. «Selv fra torsdag, Route de Spy», fortalte et vitne oss. Riktignok diskret, på baksiden av lastebiler og bagasjerom, «Fordi salget er strengt forbudt i henhold til regelverket«, minnes Isabelle Beudels, talskvinne for organisasjonen. Loppemarkedet starter offisielt klokken 06.00 på lørdag og slutter klokken 18.00 på søndag.

Hvordan temme denne galskapen og holde den fast når en hel landsby har ikke mindre enn 6 kilometer med veier satt av til denne begivenheten?

Her, og 800 utstillere ventet på 1200 lokasjoner, hvordan går det? «Det er som et takvindu som åpner en demning.»Sammenligner president Frédéric Renaux.

Denne fredagsmorgenen går vi i de uhyggelig stille gatene der leverandører og frivillige venter på stormen. Fra tid til annen gjentas de harde signalene fra tilbakeslaget fra håndteringsutstyret og innvirkningen på bakken av metallstengene som utgjør strukturen til arborene og kapitlene montert nesten overalt. «Jeg, jeg kan få tilgang til og svare på loppemarkedets e-poster, jeg venter på at Wi-Fi skal installeres, Hvert år foran kirken understreker den installerte talsmannen.

Ved fløyta

Politifolk patruljerer for å håndheve reglene. «Teknisk sett kan vi snakke muntlig, men…», det er fortsatt komplisert og vanskelig å gjøre, forstår vi. Det er faktisk et mindretall av lysthus som allerede er installert, på forhånd og dekket. Andre var halvt stengt. «Vi kan ikke stoppe folk (spesielt utlendinger) Må komme til Temploux fra onsdag eller torsdag», forklarer presidenten. Og plassere seg på banen, i nærheten av deres plassering.

Olivier, han var en del av minoriteten som gjorde det. Fransk, og brukthandler i 20 år, ankom han torsdag kveld fra Roye nedenfor Amiens. «Riktignok jukser jeg, men jeg har et handikap. Midt i innspurten kan jeg ikke sette opp standen min etter kl. 18.00. Oberstløytnant Maniot forsvarer seg mens han setter opp bukkene sine.

Han kommer til å spille uansett. For ham er uregulert utpakking som ikke respekterer salgstidene i Frankrike som å bli nappet i knoppen når dagen kommer. Vibrasjonen er ødelagt og dårlig. «For å bevare gledene fra gammelt av, Han konkluderer tydelig, Alle må stå på samme linje når det går i fløyta, alle har de samme sjansene.» Han ønsker tross alt ikke å bli tatt på fersk gjerning og risikerer som et resultat å ikke bli invitert tilbake neste år. «Fordi jeg liker atmosfæren til Templox. Jeg foretrekker den fremfor Lilys.»

Pascal, også en gammel advokat, tilbringer natten i bobilen sin, han spiser lunsj ved campingbordet sitt, og han begynner sakte å åpne seg. Han innrømmer: «Det er sant at jeg solgte en boks med medisin til tyskerne torsdag kveld i fjor.»

«På privat grunn kan jeg selge på forhånd, og ingen kan fortelle meg noe.»En annen gjenganger fra Temploux er en fransk kjøpmann som spesialiserer seg på gamle emaljerte metallplater og hevder at han skylder dette privilegiet med å selge på forhånd til vennskapsbåndene han etablerte med lokalbefolkningen.

I alle fall, hvis søppelhandlerne jukser, fordi det er etterspørsel, vil besøkende vandre rundt og lete etter funn.

Hvordan forklare dette behovet, ekstraordinært og overbevisende? «Jeg tror det er interessen for sjeldent materiale vi absolutt ønsker å finne,» Fare for presidenten. De er ofte gale samlere som vil prøve lykken før innspurten.

Vi ser hamstre som er mer fokusert på interesser, som søker subtilitet og presser utstillere til å gjøre feil. De sklir gjennom hullene inn i arboren, leter etter varebilens sjåfør, som ikke beveger seg, og banker på flisgulvet. Det er sterkere enn dem.

For å gå fortere reiser de på sykler eller elektriske sparkesykler. Noen, ikke samlere, er umiddelbart åpenbare. De «spiller» for å stille inn på hva de vil ha: «Jeg leter etter tinn, har du noen, kan jeg ta en titt?»

Rett før klokken 18 åpnet Belgias største rom. Mens åtseldyrene satte opp standene sine, gikk vogner med varer.

