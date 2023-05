Armando Broja, løp

Armando Broja, som kom inn på Chelsea-siden veldig ung, måtte kjempe om en plass på førstelaget. I løpet av de siste to sesongene har den 21 år gamle albanske internasjonale spissen blitt koblet til nederlandske Speed ​​​​Arnhem og deretter Southampton. I fjor sommer kom han tilbake til London med maksimal ambisjon. Og med god grunn, etter å ha spilt i 18 av 21 kamper for Blues siden starten av denne kampanjen, i alle konkurranser. Dessverre avsluttet en alvorlig knekorsbåndskade sesongen hans. Det er derfor Chelsea bør signere David Tatro Fobana for å erstatte ham.

David Fobana (til høyre) i Molte (Ikon Sport) farger.

Fofana, Moldes diamant, ankommer Chelsea

Spansk presse forklarer og er mer presis spill, Chelsea burde virkelig rettet blikket mot David Fofana under vinterens overgangsvindu. Den ivorianske spissen feiret sin første periode i valg på nesten 20 år. Med Molte-klubben sin kommer han av en sesong med 15 mål og 5 assists på 24 spilte kamper. Norges tittel står på spill. Som en påminnelse er Molte den tidligere klubben til en viss Erling Holland som for tiden spruter den engelske Premier League med talentet sitt.

Vi har lyst på samme vei for Fobana, som håper å bli med Chelsea i vinter. Et beløp på 10 millioner euro er nevnt. Våre kolleger bemerker imidlertid at ankomsten ikke vil endre Blues» planer for franske Christopher Ngungu, som kan forventes å spille sin rolle i løpet av neste sommers overgangsvindu. I mellomtiden vil David Fobana, som har 21 mål og 7 assists i alle konkurranser med Mold, se etter å hjelpe London-laget forbedre seg fra sin nåværende åttende plass i PL.