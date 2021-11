Brooke Jenk vinner baren og kommer tilbake til Union 4 poeng

Ignatius van der Brembt (42.) ble redusert til 10 på slutten av første periode etter rødt kort, og tok ledelsen gjennom scoringen, med Brugge-innbyggerne Nova Long (78.) og Federico som endret situasjonen på slutten av kampen. . Rica (82.)). Før det var Patrick Hrozovsky (49. og 72.) i favør av Jenk etter åpningsmålet til Hans Vanaken (35.).

De to lagene i liten form, uten den minste seier i november, viste seg på banen i Tsjekhov-arenaen: Jenkins månedlige rekord viste én divisjon og ett tap i ligaen og to divisjoner i Europa League. Brugeois hadde én divisjon og ett tap i ligaen og to drastiske tap i Champions League.

Begge lag nøytraliserte hverandre i starten av kampen. Tretti meter fra Ike Ugbos mål utløste Theo Pongonda et plutselig angrep fra venstre, det innlegget reddet Simon Mignollet. I prosessen befant Brandon McCall seg i en overlegen posisjon, og sviktet noen få centimeter fra kryssmålet sitt (18.).

I det 35. minutt fant Brugge starten: Nova Long krysset fra høyre, Hans Vangen dukket opp på stolpen og vant venstre skinn med seier (0-1).

I det 42. minutt scoret Ignas van der Brembt det andre gule etter et stygt angrep på Pongonda.

Jenk utlignet fra start med en corner (1-1, 49 ‘) etterfulgt av en suveren volley fra Patrick Hrozovsky.

Mike Tresser bommet på rammen i to slag fra inngangen til rektangelet (63. og 65.). Et nytt angrep fra Hrozovsky overrasket Mignolet, som bare kunne se skaden (2-1, 72.).

Til tross for mindreverdighetskomplekset i tall, klarte Brooke å endre situasjonen i løpet av få minutter. I det 78. minutt fullførte Long en bevegelse startet av Van Gogh, og ble fulgt av andre Brugge-stjerner som Rudd Wormer og Charles de Getteler (2-2, 78.) som begynte å spille 6 minutter tidligere. I det 82. minutt kom Federico Rica, i venstre hjørne sparket av Warmer, opp akkurat i tide og spilte på Limburg-merket, og sendte ballen inn i nettmaskene med hodet (2-3, 82.).

Seieren lar Club Brugge gå tilbake til de 4 lengdene til Union Saint-Gillois, nummer to i ligaen for første gang siden 30. oktober, med 30 poeng. Jenk, som innrømmet det tredje baklengsmålet på rad, forblir på 10. plass med 21 poeng.