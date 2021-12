Brooke slo Jenk på straffe og nådde kvartfinalen

Zenk og Brugge spilte i en ekte trofékamp i den 16. runden denne onsdagen, og vinnerne av straffen var Brugge-boere. Ved å åpne scoringen gjennom Brugge Balanta utlignet Genk 2-1 takket være Thorswett og Pennsyl. Brugeois utlignet deretter med en heading fra De Ketelaree, men Paintsil overrasket igjen to minutter etter utligningen. Men Brooke hadde bevisene for å ta ekstraomganger med et nytt mål bare minutter fra De Kettlers heading.