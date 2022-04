Brooklyn Beckham og Nicola Belts avslører bilder av deres overdådige bryllup i Florida | Mennesker

Som forventet deltok mange kjendiser på arrangementet. Totalt var det rundt 300 gjester, inkludert Eva Longoria, Mel C og Serena Williams. Den britiske kokken Gordon Ramsay var også til stede. Arrangementet ble også deltatt av Spice Girl Mel Pie. Jerry Holywell, også kjent som Ginger Spice, kom ikke dit på grunn av en forretningsreise med ektemannen Christian Horner. Bortsett fra Jerry, Emma – Baby Spice – ikke engang Bunden. Han annonserte det selv gjennom et bilde på Instagram. «Disse to vakre sjelene gifter seg i dag. Jeg beklager at jeg ikke kunne være her i dag.»

Seremonien varte i omtrent tretti minutter totalt. Etter dette emosjonelle øyeblikket spiste gjestene noen cocktailer og ble bedt om å gå til et av de andre teltene. Der laget Thierry Isambert, en fransk kokk som allerede var stolt over å ha laget mat til Bill Clinton, en utrolig buffet. På slutten av måltidet var det dansefest. For sin åpningsdans valgte Brooklyn Beckham og Nicola Belts tittelen «Can’t Help Falling in Love» av Elvis Presley. Ben e. King’s Stand By Me «var den andre sangen på spillelisten.