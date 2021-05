Brooklyn Botanical Garden for å plante dusinvis av trær donert av Parks Department

Fra brooklyneagle.com

Trær som skal plantes langs Flatbush Avenue i de kommende ukene

Brooklyn botaniske hage kunngjorde fredag, som er Arbor Day, at den vil plante dusinvis av trær, donert av New York City Department of Parks and Recreation, langs Flatbush Avenue de neste ukene.

Parkavdelingen sender trærne etter at mange ikke ble plantet i løpet av fjoråret. En rekke innfødte og ikke-innfødte arter vil bli inkludert, og hagen vil utvikle planteplanen og ta vare på dem når de blir etablert.

Innfødte arter vil være lokalisert helt nord, sammen med den innfødte florahagen, og en blanding av ikke-innfødte arter vil spres over hele sør. Lindentrær vil fylle noe av rommet mellom etablerte norske lønner, og andre arter vil organisere seg i blandede og uformelle grupper. “Vi vil også vurdere den endelige størrelsen på trærne slik at de tilbyr den optimale mengden sol og skygge til samlingen vår,” sier Rowan Blaik, visepresident for hagebruk.

Trærne vil gi sårt tiltrengt skygge om sommeren. Bytrær gir også habitat for fugler og annet dyreliv, fanger forurensende stoffer og demper den urbane varmeøyeffekten gjennom svette. Deres rotsystemer absorberer overflødig regn under stormer, noe som bidrar til å forhindre overløp av kloakk.