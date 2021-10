Bruce tar ledelsen ved å bite Cordridge, doblet av Root Wormer

Valget var godt ettersom Cordridge dominerte uten prestasjoner i begynnelsen av møtet Habib Qi Vær advart Simon Mignolet (2.). De Folkens La lykken passere mot Club Bruce, som har vært våken en stund. De Blå og svart Nesten skuffet Marco Ilik I lederkombinasjonen Hans Wanken Og Filter Men trenden Sainsbury’s Et pass i retningen ble avledet til ekstremisme Nova Long , Godt isolert (12.). Derimot, Filter Brugios viste seg å være sterk i stoppet etapper ved å åpne scoringen på frisparket (32., 1-0). Da tok klubben definitivt kontroll over møtet Filter , En pasning fra signerte en seler Lang (45e + 1).

Dette møtet blir den første kampen i konkurransen, hvor vi vil dømme offsiten ved hjelp av 3D -teknologi. Philip Clement Gjort tre endringer. Bruges trener endret det som ikke var tilgjengelig Eder Balanda Av Filter Og Venstre Edward Sopol Og Jack Henry Sov for godt Brandon McCall Og Moussa gryte . I FolkensNy trener Belhocin Oppdaterte de samme elleve som var justert Lucas Elsner Mot Charlero.

Denne fredagskvelden arrangerte FC Brugge KV Kortrijk, Og hans nye trener Kareem Belhosin , Som en del av Pro League Day 11 , Belgisk fotballmesterskap. Bruges innbyggere takket kapteinen Rudd Wormer (2-0) for doblingen.

I gjenopptakelsen gjentok Cordridge scenen i første halvdel med en god servering Gilles kirke Til Cue, Skutt de neste centimeterne (49.). Etter nederlaget til den senegalesiske spissen, The Folkens Stoppet og Clement Benyttet anledningen til å gjøre tre endringer samtidig. Med tanke på sjokket av Champions League mot Manchester City Tirsdag slapp han to rammer, வனகென் Og Charles de Kettler, Og Mouza Til Sjef Dost, Nova Embamba Og Sopol (70.). Etter en stund, Lang Ga bort Jose Escierto, Som kom tilbake til glede for Brugge -supporterne (79.).

Alle disse endringene har noe destabilisert klubben, som har prestert bedre til tross for store feil Mechele Og Stanley Enzoki. Avansert til spillet (85.), Dylan Embo Han ble skutt til side da målet var tomt (86.), men bommet på skuddet da han presenterte seg alene. Mignolet (90 e).

Brooke leder 22 poeng foran Jupiter, som drar til Gent klokken 21 på søndag. KVK ligger på 8. plass.