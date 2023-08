Bruce Willis» kone slår opp: «Jeg har det ikke bra»

Bak scenen. Med sine 68 år har Bruce Willis frontotemporal demens og karrieren hans har tatt en helt annen vending enn Hollywood. Til tross for utseendet, hverdagen til skuespillerens familie hard Ikke rosa. Dette har kona Emma Heming avslørt.

støttebølge

«Jeg vet at jeg lever mitt beste liv, men jeg må gjøre en bevisst innsats hver dag for å leve det så godt jeg kan. Jeg gjør det for meg selv, for begge barna våre, og for Bruce, som jeg vil ikke leve på noen annen måte. Så jeg lar ikke folk tro at jeg har det bra. «Jeg vil ikke, for jeg er ikke frisk. Jeg er syk.»sa den tidligere modellen på Instagram tirsdag 15. august.

Gift med Bruce Willis i 2009, kjemper hun hver dag for å forvise de mørke tankene sine. «Når vi ikke tar vare på oss selv, kan vi ikke ta vare på våre kjære.» Hun fortsatte med å gjøre det klart at hun gjør det.som hun kan». Emma Hemming fikk enorm støtte i kommentarfeltet til innlegget sitt på sosiale medier.

