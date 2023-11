Bruce Willis: Skuespillerens datter snakker om demens, Tallahassee

Bruce Willis helsetilstand har bekymret skuespillerens fans.

Den amerikanske skuespilleren lider av frontotemporal demens. Denne sykdommen tvang ham til å stoppe skuespillerkarrieren.

For noen uker siden ga en venn av Bruce Willis mindre enn betryggende nyheter: «Han elsket livet og våknet hver morgen. I dag ser det ut til at livsgleden hans har forsvunnet.

Det var datterens tur til å snakke om skuespillerens helse. Bruce Willis» datter kom med et ønske Under et intervju på The True Barrymore Show: «Det beste vi kan ønske oss er at han skal være seg selv.. Foreløpig er dette tilfellet. Han er faren min og jeg føler at han er veldig glad i meg.

Tallahassee, en av Bruce Willis» døtre, forklarer at familien ønsker å øke bevisstheten om svangerskapsforgiftning: «Familien vår føler at det er veldig viktig å spre bevissthet om psoriasisartritt. Hvis vi kan hjelpe andre, betyr det mye for oss.

Hun forklarer at faren brakte henne mye: «Bruce brakte alltid glede til livet mitt, og han ba alle han kjente om å gjøre det samme. Det betyr at hele verden trenger å se den følelsen av omsorg som kommer fra ham og oss alle.