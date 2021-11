Club Brooke tapte 0-5 for Leipzig på dag 5 av Champions League i gruppe A. Nikungu (12), Forsberg (mål 17 og 45+ på straffemerket ga allerede tyskerne ledelsen 4-0 i hvile. 1) og Andre Silva (26). Fôrpoengsum er arbeidet utført av Nkunku på stopptid (90 + 3).

Dette var Brooks tredje nederlag, og falt til siste plass i gruppen sin, foran dagens rival (begge 4 poeng). Kun tredjeplassen i puljen kan overføres til Europa League.

Onsdag 7. desember, den siste dagen, flyttet Brugge til PSG da Leipzig slo Paris-vinnerne (2-1) Manchester City. PSG og City har kvalifisert seg til knockout-rundene i denne Champions League.

For å gå videre til Europa League-finalen må Brooke prestere bedre enn Leicester på siste dag.

Den strålende klubben Brooke mistet fra starten av kampen fordelen med en hardt tilkjempet seier over dagens motstandere i første omgang. Brooks sin defensive entusiasme ble kjent tidlig i kampen, da Henry og Nzoki ble jaget og Proby og Andre Silva fikk gå inn i mål. Mignolet avviste et portugisisk kryss, men Nkunku dukket opp i den andre enden for å straffe Brujois (0-1, 12.). I prosessen ble en ny kaotisk fase i Blow-området i Swart straffet av Soas vanskelige gest tatt av Probys fart. Forsberg sto for å dømme sin lagkamerat (0-2, 17.) og tilskuerne hadde allerede gitt seg selv en komfortabel ledelse.

Trykket ble imidlertid ikke svekket, og ti minutter senere fant Angelino Andre Silva med en børstet og millimeter senter. Isolert i ryggen på Nsoki utnyttet angriperen en Loft-heading som forlot Mignollet (0-3, 27.). Brugge skremte seg gjentatte ganger med cornere, men Forsberg sådde nok et stikk i hjertet til vertene på stoppet. Liten side av Mignolet (0-4, 45. + 1).

Da han kom tilbake fra garderoben, var Brugge bestemt mot målvakt Lymer (49.) og Enkungu (53.) før Ritz sendte den pinligste ballen i Ryra (55.) hender. Andre Silva snublet to ganger på Mignollets hopp da han var alene ved straffepunktet (74.) og deretter ved seks-meterinngangen (75.).

Øyeblikk senere headet Nova Long på egenhånd forbi Guardiola, som bommet på en gylden mulighet til å redde Brooks sin ære og så skuddboksen hans fra motstanderens målvakt (76.). Til pause slapp ikke Leasebike trykket og Leipzig (90. + 2) snublet lynraskt over Brugge sitt forsvar på slutten av en kontring. Til slutt forseglet Brugge ydmykelsen med et nytt mål, med Mignolet (0-5, 90. + 3) som knuste nok en ball.

PSG presset City tilbake

Kvalifisert, men nummer to: Paris SG sjekket billetten sin til knockout-fasen av Champions League på onsdag, men det logiske nederlaget mot Manchester City (2-1) setter hovedstadsklubben i en subtil posisjon for følgende.

Kampscenen var forferdelig for fariseerne, som ga opp da de var godt etablert i spillet, og det vanskelige virket å ligge bak dem.

Etter den første perioden med britisk dominans, før Gabriel Jesus (54.) kunne spille som fremtidig frelser, tegnet Kylian Mbabane (50.) det perfekte røverbildet av målet.

Den brasilianske spissen Raheem Sterling (63.) utlignet, før et 2-1 (76.) mål som eksploderte hans glede.

Avgjørelsen kom som et sjokk for Paris, men det var vanskelig for dem å drømme bedre på grunn av rekorden fra trener Mauricio Pochettinos menn fra starten av kampen.

Takket være hjelpen fra RB Leipzig, som vant Brugge (5-0), kvalifiserte de seg til den 16. runden og ga minimal service.

Men for det første var C1-tallet for høyt til at et lag kunne bli påvirket i hver kamp. Til tross for fraværet til Kevin de Bruyne, vant vinnerlaget City Cup.

Gruppe B

I gruppe B fortsatte Liverpool sin feilfrie serie med en 2-0-seier over Porto takket være mål fra Diego Alcondara (52.) og Salah (70.). Dvoக் ஓk​Origi scoret det andre målet i det 71. minutt, og erstattet Sadio Mane.

AC Milan hadde en god operasjon med en knepen 0-1 seier over Atletico Madrid. Junior Messiah (87.) scoret i kampens sluttminutter. Yannick Carrasco for Atletico og Alexis Saleimakers for AC Milan startet begge turneringen.

Liverpool ligger øverst på tabellen med 15 poeng og ligger på andreplass med 5 poeng, 10 poeng foran Porto. Det har alt å spille for portugiserne og Milan, tredje bare etter Atletico, som er et godt stykke bak Porto.

Gruppe c

Sporting Portugal slo Dortmund 3-1 for å gå videre til neste runde. Pedro Concalves scoret to ganger i første omgang (30. og 39.) for å sette folkene sine på rett spor. Emre Kane ble utvist i det 74. minutt etter at seks andre spillere fikk gule kort for samme handling, før Poro ledet 3-0 til 3-0 etter en straffe bommet av Concalves (81.). Malone forsvarte Tysklands ære på stoppet (90. + 3). Thomas Munier og Axel Witzel var begge innehavere, men bare de tidligere spillerne spilte hele kampen, mens Witzel ble erstattet av Doodle i det 66. minutt. Thorgan Hazard, som testet positivt for Govt-19, var ikke på resultatlisten.

Med Ajax seier tidlig på kvelden ble gruppe Cs segl beseglet, med 1-2 mot Besiktas. Ajax ligger på førsteplass med 15 poeng og nummer to med 9 poeng over Sporting. Dortmund, 6 poeng, gikk til Europa League og Besiktas var sist ute uten poeng.

Gruppe d

Real Madrid slo Sheriff Traspole 0-3. Alaba (30.), Cruz (45 + 1) og Benzema (55.) scoret. Cordois forsvarte Madrids bur i 90 minutter, mens Eden Hazards scoring var dårlig.

Real endte på 1. plass fra Inter etter en 2-0 seier over Shakhtar Donetsk tidligere på kvelden. Merengues 12 poeng, 2 mer enn Inter; Så den siste dagen avgjøres under kampen deres. Sheriff Traspole, som ligger på 3. plass med 6 poeng, går videre til finalen i Europa League, mens Shakhtar kommer på sisteplass med 1 poeng.

