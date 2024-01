Brugge kunne igjen stole på X-faktoren mot Westerlo – All Football-laget

Club Brugge vant mot Westerloe denne lørdagen. Igor Thiago hadde på seg Blauw & Zwart.

Vi forstår hvorfor Club Brugge nektet å løslate spissen Igor Thiago Han ble kalt opp med Brasil U23 for en før-OL-turnering. Thiago har faktisk blitt uunnværlig siden han kom i sommer og beviste det igjen denne lørdagen mot Westerlo. Brasilianeren scoret sitt 12. og 13. mål i Jubiler Pro League.

FC Brugge dominerte sin tidligere trener Rick de Mille (2-0) KVC Westerlo, og Igor Thiago brøt dødpunktet i første periode (37.). Mens Westerlo tidligere hadde bekymret seg for Mignolet, var det bare ett lag i feltet på den tiden. I andre omgang dømte en håndball fra Erden Dassi straffe, som uunngåelige Thiago omsatte.

Antonio Noosa, som ble holdt på benken til tross for (eller på grunn av?) diskusjonene med Tottenham, erstattet Zingernagel i det 75. minutt og bekreftet hans gode prestasjon i løpet av kampen (80., 3-0). Vanaken kunne nesten få æren for et mål som traff Bolt, men nordmannen spilte mot Foxes.

Med denne enkle seieren får Brugge og Ronnie Deila en flott start på året. Gasellene utnyttet La Gantoises tap til å rykke nærmere topp 3, som nå bare er et lite poeng.