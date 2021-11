Brugge taper mot Michelin før deres avgjørende kamp mot Leipzig, Mignolet feber igjen

FC Mechelen vant det tredje og fjerde oppgjøret på D1A fredag ​​kveld i åpningskampen på den 15. dagen av mesterskapet. Tok ledelsen gjennom A i det 51. minutt av kampen Sjef Dost, scoret Malinois igjen Hugo Kuipers 65 år før Rob Scoofs Tolv minutter ga ham ikke tre poeng på slutten. Takket være denne seieren, med 26 poeng, kom Malinois tilbake til lengden til dagens motstander og innrømmet sitt andre tap i ligaen. Union Chain-Killois (31) og Antwerpen (27) vil sannsynligvis ta ledelsen på stillingen etter søndag ettermiddags kamp mellom Austent og Saint-Trudeau.

I det 3. minutt ble et mål logisk kansellert for offside, eller Malinois slo til med en kontring med et langskudd. Jeffrey Hormoner Sikker Mignolet (9e)

Mignolet grep fortsatt inn på nært hold etter å ha returnert ved foten av en malinois-corner Susa Det startet igjen med et lite rektangel på Brugios Porter (35.).

Blauw og Zwart reagerte umiddelbart. I motangrep Designer Etter å ha gjenvunnet ballen og slått fra distanse, ble målvakten tvunget til å gripe inn for første gang før han gikk tilbake til arbeidet med å hente headingen fra Boss Dost (36 ‘). De regjerende mesterne satte likegyldig nesa mot vinduet for sin del i denne første omgangen.

Brugeois fullførte første akt godt og skapte to sjanser gjennom Vormer (43.) og Dost (45.) uten å bekymre seg for Sang et Ors Porter.

Philip Clement kom tilbake fra garderoben med utmerkede arrangementer og tre nye spillere på banen for å åpne scoringen seks minutter senere. Etter et senter, வனகென், I ensomhet i det lille rektangelet, trakk ballen som hadde blitt avvist av keeper. Leather kom tilbake til Bost Dosts føtter på rett sted for å gi Brugge et avansement (51., 0-1).

I det 65. minutt skjøt Hugo Kuipers godt bak det dårlig stilte Brugge-forsvaret, uten å ristet ansikt til ansikt med Simon Mignollet. Han scoret et kryssskudd som var sjanseløs for den tidligere Liverpool-keeperen (1-1).

Tretten minutter senere tok Sang et Ores ledelsen gjennom Rob Scoofs’ utmerkede runde. Plassert utenfor rektangelet prøvde kapteinen lykken og slo Simon Mignolet med en mindre bestemt hånd enn vanlig (1-2).

Brooke tapte i sin verste Premier League-kamp noensinne mot Leipzig på onsdag, og forberedte seg fra ledelsen.