Kapitalseier for FC Brugge som vant massivt i Mechelen (0-3)! Blauw en Zwart svarte på Buffaloes og kom tilbake i kampen om sluttspill 1. Men La Contois har fortsatt fordelen, tre dager fra slutten av den klassiske etappen, og beholder fjerdeplassen.

La Contois og Club Brugge Mechelen, som er fem poeng fra fjerdeplassen, har ikke rom for feil. Blauw en Zwart viste direkte til motstanderne at de hadde kommet for å vinne.

Longs spenn for å starte Brooke

Det ga raskt uttelling da Jasper Verkoot ble tildelt straffe i det 17. minutt av kampen for en håndball på Dimitri Lavallee i boksen. Noah Lang tok over og selv om Yannick Tholen startet på høyresiden, omsatte nederlenderen forsøket.

Det første målet ble raskt doblet av Club Brugges 10. Fire minutter senere ble han godt jobbet av Mats Ritz i feltet og Novak Lang ga Yannick Tholen ingen sjanse til å la Blau en Sword bryte unna.

Nok for Brook til å returnere til garderoben med en tomålsledelse: Cav klarte ikke å plage Simon Mignolet før pause, og til tross for langdistanseinnsats fra Ferran Zadkla og Long kunne ikke klubben være ute for godt.

Mezales ønske om å pakke inn mengden

Etter pause prøvde Mechelen, men fant ikke hullene, og Brugge traff spikeren på hodet etter 20 minutter. Godt tjent med Clinton Mata, satte Brandon McCall inn en avgjørende header for å berolige Brooks folk.

Spillet er foldet, så spenningen forblir den samme tre dager før slutten av den klassiske etappen: det er bare en liten forskjell på to poeng mellom den fjerde La Contois og den femte Club Brugge. Med en gunstigere kalender for klubben? Brugges menn må fortsatt møte Serain, Westerloh og Eupen, mens La Contois avslutter sitt klassiske løp mot Union, Mechelen og Oostende.