Bruke smarttelefonen på ferie: reglene endres, og her er fallgruvene du bør unngå

Første eksempel: Det er nødvendig å forstå forskjellen mellom Europeisk roaming Og Internasjonale priser For å unngå ubehagelige overraskelser på regningen.

Andre eksempel: EU-direktivet om europeisk roaming skaper et betryggende rammeverk i landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)… som Sveits, Monaco, Andorra osv. ikke tilhører.

For reiser, ringing, sending av SMS, dataforbruk (3G / 4G) fullført SikkerhetVi vurderer de underliggende prinsippene, nøkkelrisikoene og endringene som trer i kraft 1. juli 2022.

Hva er roaming? Europeisk roaming-unntak Land der europeiske roamingavgifter fravikes Europeiske land og territorier hvor du bør være forsiktig når du roamer Faren for det fangede nettverket nær grensen, på et cruise, fra en øy … Roaming i Storbritannia etter Brexit Den merkelige logikken til internasjonale tariffer Roaming i resten av verden Advarsler for å unngå store regninger

1. Hva er roaming?

Roaming eller roaming på fransk refererer til de gangene din mobiloperatørs SIM-kort bruker en annen operatørs nettverk for samtaler, SMS og data (3G/4G).

Det er to hovedkategorier for roaming:

Europeisk roaming.

Roaming i resten av verden.

Operatører fakturerer hverandre for disse roamingøktene, bortsett fra unntak som europeisk roaming (se nedenfor), krever de et gebyr i retur Roaming-avgifter For sine kunder til denne okkupasjonen av konkurrerende nettverk.

2. Europeisk roaming-unntak

Den europeiske union eliminerte europeiske roaming-avgifter 15. juni 2017. Dette lar deg bruke ditt belgiske SIM-kort og ditt belgiske mobiltelefonabonnement i Europa (se listen nedenfor) under de samme forholdene på belgisk jord.

Eksempel:

Du har et Orange Go Light-mobilabonnement (11 € per måned, 150 ringeminutter, ubegrenset tekstmelding, 2 GB data).

Du skal til Paris (Frankrike) i helgen.

Du ringer et belgisk nummer. Ringeminutter trekkes fra månedsplanen din.

Du kan legge ut bilder på Instagram via 3G/4G. Volumet trekkes fra din månedlige datakvote.

3. Land der europeiske roamingavgifter fravikes

Europeiske roamingavgifter eksisterer ikke lenger siden 15. juni 2017 i 30 land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Den inkluderer 27 land i EU:

Tyskland, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Danmark, Spania, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjekkia, Romania, Slovakia Slovenia og Sverige.

som sådan:

Island, Norge og Liechtenstein.

4. Europeiske land og territorier hvor du bør være forsiktig med roaming

Andorra, Sveits, Monaco, Nord-Kypros, Vatikanet, San Marino eller til og med Kanaløyene Guernsey, Jersey og Man er europeiske land og territorier som ikke er en del av Den europeiske union (EU) og/eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). ).

Med mindre mobiloperatøren din gir deg noe annet, gjelder roaming-avgifter (per minutt med innkommende og utgående anrop, per sendt SMS, per MB data) når du bruker ditt belgiske SIM-kort fra disse områdene.

Eksempel:

Du har et grunnleggende mobilabonnement på 10 GB (20 € per måned, ubegrensede samtaler og tekstmeldinger, 10 GB data).

Du skal til Genève (Sveits) i helgen.

Du betaler €2 per utgående samtaleminutt, €0,65 per innkommende samtaleminutt, €0,39 per sendt SMS og €3 per MB data.

Hvis du snart skal til en av disse destinasjonene, kan du sjekke operatørens nettsted om det er underlagt et unntak og fritak for roamingavgifter. Proximus sender den ikke i f.eks. Monaco og Andorra.

5. Faren for nettverket sprer seg nær grensen, på et cruise, fra en øy …

Når du nærmer deg en grense, er det ikke uvanlig at smarttelefonen og SIM-kortet automatisk velger nabolandets mobilnett. Det er et problem hvis du noen gang finner deg selv utilsiktet koblet til et land der roaming-avgifter gjelder.

Første eksempel: Det er vanlig praksis å bytte til en sveitsisk operatørs nettverk når du er i Italia nær grensen.

Andre eksempel: På noen greske øyer kan telefonen din ha en tendens til å foretrekke et mobilsignal fra nabolandet Tyrkia.

Forsiktighet må også utvises ved seiling. «i den europeiske union»forklarer Orange Belgium, «Når du er på en båt under et cruise, bruker telefonsamtaler og datakommunikasjon satellittnettverk, som tilsvarer et annet geografisk område enn EU.»

6. Roaming i Storbritannia etter Brexit

Storbritannia er ikke lenger en del av Den europeiske union (EU) siden Brexit i januar 2020. Proximus, Orange og Base anvender fortsatt roamingavgiftsfritak for sine kunder som reiser til England, Skottland, Wales og Nord-Irland.

7. Den merkelige logikken til internasjonale tariffer

Når du ringer et nummer i Europa fra Belgia med ditt belgiske SIM-kort, må du betale per minutt i henhold til internasjonale takster. Dette skaper en veldig merkelig og paradoksal situasjon:

Du er i Belgia og ringer et italiensk nummer fra ditt belgiske SIM-kort. Du betaler 0,23 euro per minutt.

Du er i Frankrike og ringer det samme italienske nummeret fra ditt belgiske SIM-kort. Samtaleminutter trekkes fra pakken din fordi samtalen regnes som europeisk roaming.

8. Roaming i resten av verden

Bruken av ditt belgiske SIM-kort og ditt belgiske mobiltelefonabonnement er tillatt utenfor de 30 landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) for roaming i resten av verden. Minutter med utgående samtaler, sendt SMS og MB med data (3G/4G) faktureres fra sak til sak, land for land og operatør for operatør.

9. Advarsler for å unngå store regninger

Den europeiske union gir en hel rekke direktiver til mobiloperatører, som må informere kundene sine når regningen er for høy på grunn av dataforbruk ved roaming. Med virkning fra 1. juli 2022 vil disse retningslinjene være strengere: