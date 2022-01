Brukes på Windows 11, Windows Defender iOS, macOS og Android

Windows 11 og Windows 10 kommer med sitt eget antivirus, Windows Defender. Dette er nå en del av en større sikkerhetsfunksjon.

Generelt er funksjonaliteten åpenbar for brukeren. I bruk kan den være nyttig for familie-PC, spill-PC eller datamaskin dedikert til kontorautomatisering. Dens funksjonalitet forstyrrer vanligvis ikke “Windows”-opplevelsen, samtidig som den utfører “sikkerhets”-funksjonaliteten. De beste områdene på markedet.

Microsoft har nå ambisjoner om å støtte andre plattformer. Dette prosjektet er ikke en oppfinnelse. Den har vært kjent i mange måneder under kodenavnet “Gibraltar”. Tilnærmingen er å tilby gratis “Microsoft Defender”-programvare for Windows 11, Android, iOS og MacOS. Ikke-Windows-enheter er allerede berørt, men bare for profesjonelle formål. Microsoft Defender Gibraltar vil bli veldig populær ved å nå ut til alle.

Hva er egentlig Microsoft Defender “Gibraltar”?

Gibraltar tar form av et sikkerhetssenter og har ikke til hensikt å endre den eksisterende sikkerhetsløsningen fra giganten. Dens funksjon er å gi et dashbord rundt sikkerhet. Ingen detaljer, men saken går videre. Deteksjon i Microsoft Store bekrefter støtte for Android-, iOS- og Mac-miljøer. Ratchason forklarer

«Microsoft Defender er en sikkerhetsapplikasjon som gir deg trygghet. Med vårt tilpassede dashbord kan du se sikkerhetsstatusen til Windows-enheten din og andre tilkoblede enheter (Mac, iOS og Android) på ett sted.

Applikasjonen lar deg spore antivirus, malware-analyse, phishing, kompromitterte passord … Microsoft retter seg mot tilpasningsalternativer og legger til familiemedlemmer til dashbordet. Invitasjoner kan gjøres på e-post eller med QR-kode. Hvis invitasjonslenken åpnes av et annet nettsted enn Windows (for eksempel MacBook), vil brukeren bli bedt om å laste ned Microsoft Defender-klienten.

Foreløpig har vi ingen informasjon om utgivelsesdatoen.