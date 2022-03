Bruno Colmant overrasket over visse europeiske sanksjoner mot Russland: «Det er som å sette en blodpropp i kroppen»

Natt onsdag til torsdag startet Vladimir Putin en invasjon av Ukraina. Siden krigens utbrudd i Ukraina har EU innført sanksjoner som i hovedsak vil ramme Russland i økonomisk henseende. Men det vil også påvirke Europa fordi Russland har det som skal til for å svare.

I morges ble vi møtt i DH Radio-gruppen av Bruno Colmant, professor i økonomi ved ULB og UCL, og Damien Ernst, professor i energi ved Universitetet i Liege for å diskutere dette problemet.

Først av alt innførte Europa strenge sanksjoner mot Russland. Mange store russiske banker kunne ikke lenger bruke ekspress-interbankmeldinger, og 600 milliarder av eiendelene til det russiske folket ble lammet. For Bruno Colmant er krigen også på den økonomiske siden. «Jeg ble veldig overrasket over utestengelsen av russerne fra Swift-banksystemet, som skulle fungere selv i tilfelle en konflikt. Dette vil forstyrre økonomiske betalinger, noe som vil føre til Vi gjør Russland flaue, men det er vi. Vår import til Russland vil bli forbudt. Etter det er blokkering av sentralbankaktiva ekstremt sjelden. (…]I dag er Russland en finansiell paria. Det kan ikke vare i flere uker. Det er som å sette en blodpropp i kroppen. Det vil vise seg å være blokkert eller forårsake problemer.Kommenterer økonomen, som sier han er overrasket over omfanget av tiltak i Europa.

«Kolossale» økonomiske konsekvenser

For Damien Ernst kan Vladimir Putin gjengjelde, og dermed skade Europa økonomisk. «Mr. Putin er hatet. Han er en brutal diktator, en kriminell. Men han er smart. I 10-20 år spilte han en veldig effektiv energigeopolitikk, og satte Europa i en forferdelig svak posisjon sammenlignet med Russland. Vi er. Nå Russlands energidukke Det er han som kontrollerer forsyningssikkerheten vår.

Damien Ernst nevnte også prisøkninger i fremtiden. Ifølge ham begynte kampen om gass allerede i juli, da det allerede var en økning i prisene. «Vi la merke til at husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av gass og elektrisitet så sin regning øke med 2500 euro i løpet av året per megawattime. Jeg tror dette beløpet kan dobles. Vi kan nå mer enn 5000.»

Bruno Colmant, professor i økonomi, hevder at denne konflikten vil få alvorlige økonomiske konsekvenser: «Det vil være gigantisk. Det vil skape et konkurranseevneproblem for bedrifter. Fordi de alle har energiinnhold, uansett hvor lite. Men for husholdninger vil det ha en enorm innvirkning. I dag snakker vi om 8% inflasjon, men faktisk gjennomsnittlig husholdninger kan det være 15-20 % inflasjon og dårlig. Heldigvis vil lønningene kun måles til 4 %, som representerer et nettotap i kjøpekraft over året på 8 % hvis vi vurderer en total inflasjon på 12 %.

«Skjønnsfeil fra Jean-Marc Nolets side»

Endelig er de to mennene tilbake hos regissør Jean-Marc Nolet i Echo, denne tirsdag morgen. Ecolo-medlederen mente at dagens situasjon også rettferdiggjorde fullstendig utfasing av kjernekraft. «

Høye strømpriser, det er ikke de rikes problem, det er de fattiges problem

Bruno Colemant svarte.

Ikke de superrike, men middelklassen vil bli rammet. Det virker for meg at å spille på kraften til energioverføring når vi har stått overfor et tragisk fenomen i seks dager er en feilberegning.

«