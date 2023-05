Bruno Colmond avslører dødsflukt, «Jeg kunne ha dødd mange ganger»

«Jeg hadde en ulykke i går.» Bruno Colmond, professor i økonomi ved ULB, beskrev den tapte tragedien han hadde sluppet unna i en lang tale på LinkedIn. «I går hadde jeg en ulykke», skrev han torsdag kveld. «Jeg slapp unna mange dødsfall på sekunder. Min tid har ikke kommet. På vei tilbake til Brussel fra Luxembourg ble jeg påkjørt i full fart av en sjåfør som sovnet. Så er alt knyttet sammen som skremmende tilbakeblikk: den skremmende støyen, bakspeilet som hjemsøker meg, bilen som blir kastet tilbake, beitebilene (…)»

Bruno Colmont ringte 112 og ble deretter tatt hånd om av Liège Road Police. En prøvende hendelse som førte til at hun gratulerte politiet som tok seg av henne, «To menn og en kvinne som lytter til dem, peser, deres dype godhet får meg til å gråte. deres støtte. Jeg kan ha dødd mange ganger i går, men jeg dedikerer disse linjene til disse kvinnene og mennene i vår stat som hjelper til. For jeg vil aldri glemme ansiktene deres. La dem vite at de blir respektert. De ga meg en fremtid til mitt siste åndedrag. For den andre sjåføren.