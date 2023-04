Brussel: 500 søkere til sosial bolig ble ekskludert fra listen fordi de er eiere

sI dag, fredag, sa utenriksministeren at rundt 500 boligsosiale leietakere ble ekskludert fra ventelisten, ved fornyelse av mappene sine, for å eie eiendom, ifølge det som ble annonsert av Brussels boligtilsyn, Nawal Ben Hamo.

Utenriksministeren i Brussel uttalte: «Vi ventet ikke på at Flandern, som du nevnte som eksempel, skulle innføre bestemmelser i denne retningen i regelverket, og for å gjennomføre kontroller.»

Hun indikerte at Housing Corporation of the Brussels Region (SLRB) måtte rette seg etter ministerdekretet av 26. september 1996 som sa at den nominerte leietakeren eller et medlem av hans familie «ikke kan eie, med fullt eierskap, bruksrett eller fast eiendom beregnet på bolig eller profesjonell bruk. Ved falsk erklæring anses overnattingssøknaden som ugyldig, og dersom boligen allerede er tildelt vil leieavtalen heves.

Takket være utviklingen innen elektronisk datautveksling har eiendomsselskaper i Brussels offentlige tjeneste nå data fra FPS Finans. Dette gjør det mulig å direkte innhente informasjon om sosiale leietakere og deres potensielle eiendommer.