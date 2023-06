Brussel har blitt et åpent land

Omdømmet til Brussel-regionen når det gjelder renslighet er allerede ikke særlig godt, og det har ikke blitt bedre de siste ukene. 15. mai for å være nøyaktig, datoen renovasjonsreformen trer i kraft. Gå i gatene i Brussel, og det tar ikke lang tid å finne fortau fulle av alle slags søppel: brus eller øl, råtnende frukt og grønnsaker, og annet organisk søppel som noen ganger forsøpler noen gater. Det er så enkelt at noen gater i Brussel nå har blitt omgjort til veritabelt friluftssøppel.

«En katastrofe»: Brussel-kommuner våkner med hodet i søppeldunker

En reform i innkrevingssystemet er selvsagt utvilsomt nødvendig. Men etter tre uker med toleranse, er det tydelig at noen innbyggere fortsatt ikke forstår, eller bryr seg, at utgivelsesplanen for søppelsekkene deres har endret seg. Som et resultat blir hvite, blå, oransje eller grønne poser liggende på fortauene i flere dager, med bare et klistremerke på deres eiere som indikerer at de er på feil dag. Dette oppmuntrer dem til å gjenopprette eiendommen sin uten den. Når det nærmer seg varmere vær, kan det hende at Brussel må handle, og byens renslighet risikerer å bli et helseproblem.