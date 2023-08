Brussel har blitt kåret til de 10 beste brunsjene i verden

Matscenen i Brussel er ingenting å misunne våre naboer. En ressurs med denne nye rangeringen ble nylig publisert. Brussel ser ut til å være en av byene i verden… som serverer de beste brunsjene! Den belgiske hovedstaden rangerte som tiende i sektoren mer presist enn Melbourne, Barcelona eller Paris.

De beste brunsjene i verden

Dette er Min mening Hvem så saken. For å gjøre dette bestemte klesmerket seg for å bruke TikTok-data for å finne byene der brunsjene er mest sett. Ovenfor ser vi London, som virker som den beste byen i verden for en god brunsj. Med mer enn 12 millioner visninger på TikTok, er den britiske hovedstaden kjent for sin berømte engelske frokostMen også for sine moderne preferanser.

Bak ham finner vi New York med 11,1 millioner visninger. The City That Never Sleeps tilbyr en brunsjopplevelse uten sidestykke, fra elegante hustak på Manhattan som serverer gourmetegg Benedict til kunstneriske Williamsburg-kafeer som tilbyr veganske og glutenfrie alternativer. En annen amerikansk by er på tredjeplass: Denver, Colorado. Der smaker vi på Denvers berømte omelett og spiser på mylderet av trendy veganske retter spredt over hele byen.

Faktisk er nesten ti amerikanske byer på topp 20, noe som gjør det til landet hvor du kan finne de beste brunsjene i verden. Las Vegas, kjent for sine overdådige brunsjer, rangerer på fjerde plass med alt du kan spise buffeer, fancy bunnløse mimosaer og imponerende live matlagingsshow. Tre byer i Texas er blant de 20 beste: Houston (8.), Dallas (13.) og Austin (15.), noe som gjør Amerika til et ekte knutepunkt for brunsjelskere.

Brussel, rangert 10

Dette hindrer ikke Europa fra å innta en privilegert posisjon i denne topp 20. Amsterdam leder an, på 7. plass. Da er Brussel, på nummer 10, den nest mest trendy europeiske byen med brunsj. Fra ultratrendy Bisou til Drohme Woodpecker, italiensk brunsj til gourmetbrunsj, 5-stjerners buffé til gjenskapte smørbrød, byen teller ikke lenger de beste helgebrunchkonseptene, satt i de magiske omgivelser i Sonian Forest. Paris, Barcelona og Madrid følger Brussel på bare en håndfull steder.

Men hva er det billigste stedet å spise brunsj? Madrid, Spania fremstår som den valgte destinasjonen. Regn med et gjennomsnitt på 35€ for to. Omvendt rangerer Chicago som den dyreste byen for brunsj. For to personer koster en klassisk brunsj med salte og søte retter, en kaffe og en prosecco eller mimosa 78€ i gjennomsnitt. Søndagsbrunsjelskere, nå vet du hvor du skal dra!

Absolutt topp 20:

1. London

2. New York

3. Denver

4. Atlanta

5. Vegas

6. Charlotte

7. Amsterdam

8. Houston

9. Toronto

10. Brussel

11. Leeds

12. Melbourne

13. Chicago

14. Dallas

15. Austin

16. Barcelona

17. Paris

18. Nashville

19. Belfast

20. Madrid

