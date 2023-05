Brussel leter fortsatt etter et sted å sette opp sin internasjonale busstasjon: her er alternativene på bordet

En ny terminal spesialdesignet for internasjonale busser i Brussel-regionen er ikke for øyeblikket. Dette temaet, som har vært diskutert siden lovgivers begynnelse, er faktisk langt fra konkret. For øyeblikket stopper Flixbus- og Eurolines-busser i nærheten av Gare du Nord og Gare du Midi. En midlertidig situasjon, og de regionale myndighetene har gitt uttrykk for ønske om å sentralisere disse bussene til et egnet sted.

Brussel internasjonale busstasjon: En midlertidig løsning på Avenue Albert II For juni er den endelige plasseringen for lengst på tide Men det var fortsatt hvit røyk i horisonten. Mange scenarier er fortsatt på bordet, bekrefter Elke Van den Brandt (Groen) garderobe. «Vi tror. Det er ikke lett, for det er knappe plasser i Brussel.» Ideelle steder for myndighetene ville være områdene rundt Brussel Midi eller Nord-Brussel, for optimal tilkobling med offentlig transport. Men andre scenarier, utvilsomt mer realistiske, studeres av Erasmus og Seria i Anderlecht. Erasmus-sporet nyter imidlertid ikke av kommunal eller sykehusstøtte, sa minister Groen i et intervju med Bruzz. Hermann-Debro skal også vurderes. Heysel er kun en midlertidig løsning ved tvangsflytting fra Nord. Regjeringen sier at regjeringen håper å bestemme arenaen for i år. Nesten tre måneder etter Sultans død ble søyler installert på Boulevard Albert II nær Gare du Nord.