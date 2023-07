Brussel ønsker å takle fenomenet «ispinnebil».

Merk at lyset på enheten lar deg se ladestatusen. Juridisk er det mulig å snakke når omlastingen er ferdig. Men noen få enheter gjør det: operatøren Parkering. Brussel For eksempel, som kontrollerer parkering for mer enn halvparten av Brussels 19 enheter, straffer foreløpig ikke tilkoblede biler, selv om avgiften er endelig.

«Hvis alle firmabiler blir 100 % elektriske, risikerer vi et problem.»

For det oppstår spesielt spørsmålet om når sjåføren får komme og hente sin lastede bil. Som en pioner på dette feltet har Woluwe-Saint-Pierre kommune allerede tatt initiativ til å utstede en bot for biler som tydeligvis ikke lenger belastes, men først etter en femten timer lang advarsel på papiret som er festet til kjøretøyet, forklarer rådmann Alexandre Persson (Les Engagés).

Betal også etter forsendelse

I nær fremtid bør imidlertid situasjonen avklares i Brussel, med to tiltak som forberedes for å bekjempe «vulgære biler» mer effektivt: plikten til å betale for parkering og etablering av en «omløpshastighet».

Minister Elk van den Brandt (Groene), som nylig ble avhørt av MP Jonathan de Patol (Davey), kunngjorde at «Det vurderes å avslutte gratis parkering for lastede kjøretøy og legge inn parkeringstakster i området der ladestasjonen er plassert.» For rådmann Pearson fra Woluwe-Saint-Pierre er parkeringsavgiften «Tvilsomt.» «Vi må passe på å ikke straffe de som ikke har garasje og terminaler hjemme. Sjåførene betaler allerede avgiften, og det kan ta flere timer.» I Woluwe-Saint-Lambert ble dette tiltaket tvert imot godt mottatt, og uttalte at beboere med parkeringskort ikke ville bli berørt.

Hvor mye koster det å bruke elbil sammenlignet med bensin- og dieselmotorer?

Et annet planlagt tiltak mot fastkjørte biler, som ser ut til å ha mer enstemmig støtte i Brussel: opprettelsen av en «Kanskje i 2024.» omløpshastighet. Så sjåfører må fortsette å betale etter at gebyret er opp hvis de lar bilen være tilkoblet. Dette bør oppmuntre dem til å komme og hente ut bilen.

operatør Parkering. Brussel Den kunngjør at den kommer til å forbedre kontrollsystemet snart. Sjåføren vil ikke bli bøtelagt hvis lyset på holdeplassen er blått (lys eller mørkt) og følgelig på gebyr eller på svinghastigheten. På den annen side vil en bot på €50 bli ilagt hvis lyset er grønt (tilgjengelig, derfor ikke lader), rødt (enhet defekt) eller av (enhet defekt).

Husk at allerede i dag, og slik vil det fortsette å være i morgen, får en berøringsfri termo- eller elbil bot dersom den plasseres på anvist ladeplass.