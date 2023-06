Brussel-regionen inviterer sine innbyggere til å investere sparepengene sine i kooperativer

Vi hører ofte at penger sover på sparekontoene våre. Depuis le 1er juin, un nouvel incitant a été mis en place par la Région bruxelloise, sous l’égide de Barbara Trachte, secretaire d’Etat à la Transition Economique, afin d’encourager les citoyens bruxellois à investir dans l’économie de leur region. Et unikt system i Belgia. Med et klart mål: å støtte bærekraftige lokale prosjekter med økt samfunnsverdi. Men hvordan fungerer det? Hva er fordelene? potensielle risikoer?

Spoilervarsel, hvis du ønsker å bli rik som Elon Musk, har du kommet til feil dør. Målet her er å tegne aksjer i en av 3 samvirkeforetak som oppfyller kriteriene for å velge offentlige myndigheter. til Minimum 100 euro og maksimalt 100 000 euro.

Garantert avkastning: 3,5 % per år. Kort sagt: for en investering på 1000 euro vil du motta 35 euro per år. Dette insentivet gis av regionen for en periode på 5 år, hvoretter den slutter å virke.

I tillegg kan småutbytte også deles ut av samvirkelaget ved utgangen av året, uten tidsbegrensninger.

nærme seg gjennomsiktig

«Samarbeidspartneren som overlater pengene sine til oss vet godt hvor de går og hva de brukes til, og hvilket prosjekt de skal støttes takket være dette, i motsetning til en sparekonto som banken har relativt ugjennomsiktig bruk av.forklarer han Gregory BerthetDirektør for kommersiell og samarbeidsutvikling ved Akkreditering. «Handlingen foregår online med noen få klikk, det er veldig raskt«.