Beslutningen i desember 2018 om at EF-domstolen avgjorde om lettelse av størrelsen i henhold til EU-lovgivningen var “vilkårlig” ble sett på som en direkte utfordring i Brussel og Luxembourg.

En talsmann for kommisjonen sa: “Essensen av EU er et samfunn basert på rettsstaten, og det siste ordet i den nye loven blir alltid uttalt i Luxembourg.”

Innen to måneder etter å ha svart på det første trinnet i en langvarig prosess, krevde Berlin at Brussel endret tysk rettspraksis for å anerkjenne domstolenes forrang.

Hvis Tysklands svar ikke tilfredsstiller kommisjonen, kan saken gå til EU-dommere i Luxembourg.

EU-domstolen kan også avgjøre en dom som bestemmer sin tidligere status som den endelige dommeren for EU-lovgivningen.

En talskvinne for Angela Merkel sa: “Vi ser nøye på kommisjonens innvendinger.

Sven Gigold Bloomberg, et tysk medlem av Miljøpartiet De Grønne i Europaparlamentet, sa til Bloomberg: ”Karlsruhes dom på den tiden var en farlig gave for høyrepopulistiske regjeringer.

“Hvis ECPs verste begrunnelse allerede er vurdert Intense ledninger Saken, da Ungarn og Polen, får et kraftig verktøy mot EU-lovgivningen. “

Storbritannia oppfordret EF-domstolen til å avslutte sin dominans over de britiske domstolene i Brexit-samtalene.

London motsetter seg EU-kravene, og eliminerer behovet for kontroller ved den irske sjøgrensen med den begrunnelse at det må overholde EUs mattrygghets- og dyrehelseforskrifter, og blant annet godta EF-domstolens jurisdiksjon over disse næringene.