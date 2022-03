Brussel: STIB og Strome går sammen om artistens nye album

STIB lanserer konkurranse for å vinne konsertbilletter, album, vinylplater og MOBIB-samlingskort med bildet av Stromain.







Lagt ut 4/03/2022 kl. 08:40 Studietid: 2 minutter



V.På fredager og tirsdager kan reisende lytte til Brussel-artisten Stromays nye album «Multitute» på Brussels T-banestasjoner. De kan også se installasjonen av «Mirror Multititude» på Roger-stasjonen. Den vil være der fra 5. til 12. mars, opplyser transportselskapet STIB i en melding.

Etter å ha filmet et klipp for sangen hennes «Formidable» på Louisa Trikkeholdeplass, har Stromy slått seg sammen med STIB igjen for utgivelsen av hennes nye album «Multitood». Fra 4. til 12. mars vil kollektivpassasjerer kunne lytte til Stromays nye sanger på Brussels (foran) metrostasjoner. Kunngjør handling gjennom høyttalere på Strome-stasjoner.

I tillegg skal det settes opp en installasjon på Roger-stasjonen, som gjør at reisende kan «fordype seg» i albumets univers. Med tittelen «Mirror Multitude», ble den designet av Arnad Lapierre, en installasjonsdesigner. Det er tittelen på albumet, «Multitude», som gir form med forskjellige briller. Når seerne lytter til albumet, vil de se speilbildet deres ti ganger større enn det er på omslaget til albumet. Anlegget er åpent fra 5. mars til 12. mars, mandag til fredag ​​fra 11:30 til 18:30 og lørdag fra 10:30 til 18:00. Anlegget vil være stengt på søndager.

Til slutt lanserer STIB en konkurranse for å vinne konsertbilletter, album, vinylplater og MOBIB-samlingskort med bildet av Stromain.