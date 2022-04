Brussel, Vallonia: urolighet ventet fredag ​​i kjølvannet av den nasjonale demonstrasjonen

Offentlige transportører har kunngjort at Stib- og TEC-nettverket vil bli forstyrret fredag ​​22. april på grunn av Purchasing Power Action Day organisert av CSC, FGTB og CGSLB-konsortia.







Publisert 21.04.2022 kl. 09:53 Lesetid: 2 minutter



til meg Brussel, vil fagforeninger samles på Ravenstein Street, foran Federation of Belgian Companies (FEB) hovedkvarter, i sentrum, for å demonstrere. Brussel-selskapet advarer om at «denne begivenheten, som derfor ikke direkte innebærer betydningen av STIB, vil ha innvirkning på bevegelsen av busser, trikker og metro».

Stib-nettet vil også bli forstyrret da en del av kollektivselskapets ansatte skal involveres i bevegelsen.

I møte med forventede forstyrrelser, hvis omfang er ukjent foreløpig, oppfordrer Stib sine passasjerer til å tilby alternativer til sitt kollektivtilbud for å snu på fredag.







Stib bekrefter at de vil informere sine passasjerer i sanntid, fredag, hele dagen via sin nettside, mobilapplikasjon og sosiale medier. Kundeservice vil også være tilgjengelig fra kl. 06.00 den dagen for å svare på spørsmål fra reisende på telefon 23. juli. 2000, samt på sosiale medier.

på Vallonia, advarer TEC mot å forvente forstyrrelser i hele nettverket. Reisende kan sjekke statusen til nettverket via TEC Facebook-siden eller ved å ringe callcenter fra deres område over telefon.

Til slutt, sammen med det flamske kollektivselskapet De Lijn, forventer vi også forstyrrelser i hele Flandern.

På den annen side forventes det ingen forstyrrelser i den sveitsiske nasjonalbanken. Det ble ikke gitt varsel om brudd.

Den felles fagforeningsfronten har til hensikt å gjøre sin stemme hørt på fredag ​​for «lønnsforbedring» og mot lønnsdannelsesloven fra 1996, anklaget for å «sikre» kjøpekraft i sammenheng med økende inflasjon.