Brussels Airlines flyvertinner streiker mandag

Brussels Airlines flyvertinner var i streik fra klokken 05.00 til i morgen tidlig på samme tid. Fagforeninger beklager arbeidsforhold som anses som uakseptable. Nesten halvparten av flyvningene er kansellert.

Halvparten av Brussels Airlines-flyvningene som var planlagt til mandag ble kansellert på grunn av en 24-timers streik som startet mandag morgen. En talsperson for flyselskapet sa fredag ​​at av de forventede 12.500 passasjerene, måtte 3.500 reservasjoner kanselleres.

Ledelsen spurte flyvertinnene hvem som ville jobbe og hvem som ikke ville. Ifølge informasjonen vi fikk på søndag har administrasjonen kansellert 56 flygninger. Ytterligere 60 flyvninger er for tiden under vedlikehold. Imidlertid kan disse tallene endre seg avhengig av hvilke piloter og besetningsmedlemmer som var til stede eller streiket mandag.

3.500 passasjerer er berørt av kanselleringen. Ifølge selskapet er alle kontaktet. En løsning er funnet for noen reisende, for eksempel en ny bestilling på en flyreise fra et annet selskap fra Lufthansa Group, morselskapet til Brussels Airlines.

Fagforeninger bekreftet forrige fredag ​​at de ville fortsette den 24-timers streiken på mandag, kunngjorde et trekk onsdag. I kjølvannet av denne kunngjøringen sendte ledelsen i Brussels Airlines et offisielt brev til fagforeningene der de oppfordret dem til å avlyse oppfordringen om å streike. Den truet med å få dem til å bære byrden av de økonomiske konsekvensene av et slikt tiltak, skaden den anslår til 2,5 millioner euro for kanselleringen av 116 flyvninger. Operasjonen gjorde fagforeningene sinte, som fordømte.krigserklæring“Krenkelsen av streikeretten. Joint Trade Union Front fordømmer de “uakseptable” arbeidsforholdene ved Brussels Airlines og krever respekt for avtalene som ble signert tidlig i 2021.