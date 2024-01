Brussels Airlines-piloter går til streik denne lørdagen: «Det er ledelsen som tar passasjerene som gisler, ikke de ansatte»

Brussels Airlines-piloter starter en 24-timers streik i morgen fra kl. «Mer enn halvparten av pilotene støtter dette tiltaketOlivier Van Camp, fra Socialist Union BBTK, forklarer. Halmen som brakk ryggen på kamelen kom torsdag. «Vi har fått vite at ledelsen i Brussels Airlines ønsket å anke til retten mot avgjørelsen som var i vår favør angående pilotenes kafeteriaplan.» Denne kafeteriaplanen ble forhandlet i 2019 av fagforeningene. Det representerer fordeler for piloter i tillegg til deres lønn. «Vi snakker om tusenvis av euro per år som ikke er indeksert, mens levekostnadene har steget betydelig. Dette er ikke peanøtterkritiserer Mr. Van Camp.

Alle fagforeninger støtter dette tiltaket. «Dette er en varselstreik rettet mot Tyskland (Brussels Airlines er en del av den tyske Lufthansa Group, red.anm.) S«Vi vet godt at alt er bestemt for Belgia: ledelsen i Brussels Airlines bruker bare Frankfurt-beslutningene.» Ifølge fagforeningens tjenestemann kan denne streiken være begynnelsen på flere andre bevegelser.»Hvis problemene ikke er løst. ««Det er administrasjonen som holder passasjerer som gisler, ikke ansatte i Brussels Airlines.» Han fullfører. Det gjenstår nå å vurdere hvem som vil bli berørt av denne streiken. – Virkningen vil være betydelig, sier sekretæren i ABVV/BBTK-forbundet. Foreløpig er det vanskelig å avgjøre hvilke fly som vil forbli på bakken. Et arbeidsteam ble dannet for å evaluere virkningen av denne streiken på flytrafikken og passasjerer.