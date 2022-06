Brussels Airlines piloter og kabinansatte vil streike 23., 24. og 25. juni

Sist helg hadde Brussels Airlines-pilotenes fagforeninger allerede lagt fram en felles front for et streikevarsel på ubestemt tid. I følge en fersk meningsmåling blant piloter støtter 90 % av de spurte streiken.

Jeg anslår at sannsynligheten for å fortsette å finne en løsning er svært lav.

Når det gjelder kabinpersonalet, begynte den samme rekognoseringen med flyvertinnene og flyvertinnene etter mislykket matchmaking-møte i begynnelsen av forrige uke. Så torsdag bestemte de seg, til tross for nylige forslag, å innføre et streikevarsel på ubestemt tid.

«Jeg anslår at sannsynligheten for å fortsette å finne en løsning er svært lav.Tim Rolandt fra den liberale fagforeningen ACLVB/CGSLB kommenterte.

Personalmangel

Blant problemene fagforeningene påpeker er det mangel på personell. «Og ikke bare mellom seilere (piloter og flyvertinner)»Det sier Olivier van Kamp, delegat for SETCa/BBTK Socialist Union. — For bakkepersonell på flyplassen ser vi også at det ikke er nok bemanning. Den beklager også forsinkelsen i publiseringen av juliplanene, annonsert 15. juni, samt manglene ved utbetaling av lønn.

Piloter og ansatte i Brussels Airlines hadde allerede gått i streik i desember, og protesterte mot sterkt arbeidspress, men også mangelen på indeksering av en kafeteriaordning (budsjett for ulovlige ytelser) for piloter. Da var det en 24-timers streik. I følge de tre laugene ble det ikke gjort noe for å løse problemene som ble reist på dette tidspunktet, og situasjonen ble faktisk ikke bedre. «Vi har snakket i ett år, det er nok!»sa Olivier van Kamp torsdag, på slutten av et nytt møte med konsernledelsen.

Så hva er løsningene på forhandlingsbordet i dag? Ledelsen har tilbudt en bonus til arbeidere som er villige til å jobbe hele sin timeplan denne sommeren. «Men vi ba ikke om penger!»Didier Lippi, fast sekretær for det engelske nasjonalrådet. «Vi etterlyser strukturelle løsninger som gir tilstrekkelig hviletid mellom skift. Det som nå er behov for i arbeidsplanen for denne sommersesongen er ikke bærekraftig.»

Ledelsen har allerede gjort det klart at de er villige til å diskutere arbeidsmengden, ikke indeksering. Og i et internt brev nylig stilt til ansatte, sa hun at hun fryktet pilotenes påstander kunne hemme selskapets vekstplaner.