Brussels Airlines streik: nesten fire av fem flyvninger planlagt denne lørdagen vil bli kansellert!

Selskapet sier at passasjerer hvis flyvninger er kansellert vil bli varslet. De vil kunne be om refusjon eller ombooke på en annen flyreise. «Teamene våre gjør sitt beste for å sikre at passasjerene når destinasjonen så raskt som mulig, i nært samarbeid med andre flyselskaper i Lufthansa-gruppen.«, kunngjorde Nico Cardone, talsmann for Brussels Airlines.

Brussels Airlines-piloter vil starte en 24-timers streik lørdag klokken 05.00, kunngjorde den sosialistiske fagforeningen Setca/BBTK tidligere på dagen. Olivier Van Camp fra BBTK bekreftet at denne «ville streiken» har støtte fra de tre fagforeningene. Sistnevnte spesifiserer også at denne handlingen kan følges av andre.»Hvis problemene ikke er løst«. Kabinansatte hos Brussels Airlines oppfordret til å bli med i streiken lørdag Konflikten gjelder «kafeteriaplanen», en rekke ulovlige fordeler som piloter mottar i tillegg til sin vanlige lønn. Ifølge BBTK nekter ledelsen å indeksere denne kafeteriaplanen, noe som faktisk reduserer kjøpekraften til piloter. Olivier Van Camp hevder også at ledelsen lovet å implementere indeksering etter at dommeren dømte til fordel for fagforeningene. Men hun annonserte til slutt at hun ville anke avgjørelsen.