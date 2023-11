Brussels Beer Challenge: Her er de beste belgiske ølene

Nederland fullførte pallen med 34 medaljer. Italia vant tre til og forlot Belgia med 80 prisvinnende øl. Prisutdelingen ble holdt mandag på Horeca-utstillingen i Gent.

Absolutt, Belgia og Italia presenterte det største antallet prøver på dette internasjonale arrangementet der mer enn 1800 øl fra 37 land ble presentert for en jury på rundt hundre medlemmer fra de fire verdenshjørner. Imidlertid gjenspeiler dette andre italienske stedet La Bottes nåværende popularitet for øl. «Mange mikrobryggerier har blomstret over hele landet, og tilbyr et bredt spekter av eksperimentelle og høykvalitets håndverksøl,» kommenterte BBC-arrangørene.

Den detaljerte rangeringen gjenspeiler denne italienske prestasjonen siden Millican Extra, et 7 % ravfarget øl produsert av Mezzopasso-bryggeriet i Abruzzo, ble valgt som det beste ølet i konkurransen.

På belgisk side tok en sesjon IPA, Dance Rave Dance, fra Brussels Surréaliste-bryggeri, prisen for beste belgiske øl. Vi vil merke oss den gode ytelsen til Ter Dolen-bryggeriene i Houthalen (Limburg) som mottok fire medaljer, samt det belgiske datterselskapet til Swinkels Family Brewers. Sistnevnte så den emblematiske Rodenbach og to av dens varianter (Alexander og Grand Cru) oppnå hat-tricket i Rouge de Flandre-kategorien. På vallonsk side tok DuPont-bryggeriet i Tourbes (Hainault) tre medaljer hjem.

Denne tolvte utgaven ble holdt i Turnhout i slutten av oktober. Jurymedlemmer smakte på øl, delt inn i et femtitalls forskjellige kategorier (sesongbasert, hvitt, IPA, glutenfritt osv.). Neste BBC-opphold vil finne sted i Gent høsten 2024.