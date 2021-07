Brutal EU-kritikk av Norge på grunn av fiskerettigheter: “Vi vil ikke gi dem en eneste krabbe!” | Politikk | Nyheter

Norske fiskere har klaget over at en fiskeavtale mellom Storbritannia og Norge ikke er undertegnet etter at samtalene brøt ut tidligere i år om kvotespørsmål. Flåtene til Storbritannia og Norge kan for øyeblikket ikke nå hverandres farvann, og tvinger fiskerimestrene til å øke presset fra de to sidene til å komme til enighet. “Det var ikke Norge som ba om brexit,” sa Kjell Ingbrigtsen, president i Norges Fiskarlag.

Han understreket også behovet for å komme til en avtale så snart som mulig. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen beskyldte også Brexit for manglende tilgang. “Nå må fiskeflåten og landindustrien jobbe godt sammen,” la han til. Både den norske og den britiske regjeringen håper å sikre en ny avtale i første del av 2022.

Urapporterte rapporter tyder på at Norge bør være mer forståelig overfor Brexit, ettersom det nordiske landet og EU tidligere har hatt alvorlige uenigheter om fiske. I 2017 utviklet det seg en tvist om rettighetene til å fange snøkrabber i området rundt den arktiske øygruppen. Den norske kystvakten har arrestert en lettisk ‘Senator’ krabbe mistenkt for ulovlig fangst av krabber på norsk sokkel i Svalbard fiskeribeskyttelsesområde. EU-myndigheter har gitt tillatelse til at 16 fartøyer kan drive fiske med snøkrabbe i Svalbards farvann. Men tidligere norsk fiskeriminister Per Sandberg sa til VG: “Dette gjelder norsk sokkel, som er et område under norsk suverenitet. BARE I: Virksomhetslobbyen dominerer kanalen for å påvirke EU-rådet

England og Norge blir de to største landene, mens EU blir det minste. I et eksklusivt intervju med Express.co.uk, historiker og sjef for den islandske tankesmien Hjórtor J. Gumundsson fastholder at land som Norge, som er en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), snart vil inngå en avtale som ligner den som Storbritannia slo med blokken og forlot sin nåværende EØS-ordning. READ Finland avslapper reglene for forretningsreiser fra Estland, Norge og Sverige Han sa: ”I Norge har du nå politiske partier som oppfordrer Norge til å revurdere sitt medlemskap i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. ”De etterlyser en omfattende handelsavtale, noe som ligner på det Storbritannia forhandlet med EU. “Dette er faktisk den formen for handelsavtalen som de fleste land rundt om i verden nå ber om. “De venter i kø på det. “De venter ikke i kø på en avtale som ligner på EØS-avtalen.”