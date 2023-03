Bryan Reimers største stolthet etter Anderlecht-prestasjon

Vi har allerede sett Brian Rymer smile denne sesongen. Men stolt etter en forestilling, det er første gang.

Brian Rymer Mens ved sin side lyste i presserommet, mangedoblet lagkameraten Miron Maslik rosen for laget sitt. Cercle-treneren var imponert over Anderlecht. «Det var uventet for oss å lide slik,» innrømmet bosnieren. «Jeg er ikke så skuffet over dette nederlaget, for motstanderen fortjente seieren.»

Dane var i ferd med å tilby en nyansert analyse, men klarte ikke å skjule sin stolthet. «Vi visste at vi måtte jobbe hardt mot det mest intense laget i ligaen vår,» sa Reimer.

De sjansene burde være nede, men til slutt fikk vi sjansen vi trengte

«For å vinne mot dem, må du gjøre alt riktig. Spesielt etter å ha mistet energi i Europa i løpet av uken,» la han til. RSCA gjorde imidlertid ikke alt riktig: når det kom til stykket, presterte Mauves dårligere.

«Første omgang var nesten perfekt … men vi må ta de sjansene,» innrømmet Brian Rymer. «Noen sjanser er ikke små, de er virkelig store sjanser. Det kan forandre alt i en kamp fordi sirkelen nærmer seg et mål».

I en defensiv tabbe (og et voldsomt angrep fra Tallent) utlignet Cercle nesten gjennom Kevin Dengy, som traff stolpen. «Vi burde vært trygge for en slik skrekk. Men vi var ikke så heldige å bli belønnet for våre gode gjerninger på lenge. Endelig fikk gutta mine belønning denne gangen og vi var litt heldige,» avslutter sportstreneren.