Bryst i timen! Læreren i Colombia lurer i konas kløft ved en zoom-samtale

En katolsk skolelærer i Colombia hadde et rødt ansikt fordi han glemte å slå av zoom-samtalen med sine tenåringselever før han slikket konas bryster.

Ruben skjønte ikke at han ble filmet bare fordi Tario Burras løftet konas bluse.

Da samtalen ble sendt til alle, så fysikklæreren ut til å kysse hennes venstre bryst.

Fysikklærer Ruben Tario Barras (til høyre) ser ut til å kysse kona til brystet (til venstre) etter å ha glemt å slå av kameraet i en zoom-samtale med elevene.

Forfatteren unnskyldte seg for å ‘forårsake forbrytelsen’ etter den pinlige Zoom-ulykken

Han ble tvunget til å be om unnskyldning etter at han ved et uhell delte øyeblikket med studenter på 16 og 17 år.

En av studentene på San Vicente de Paul Catholic School of Educian-lærer i Palmyra, Colombia, kan høres snuse mens han ser på.

Hun sier ‘Herregud’ og læreren hennes slår henne i buret med kona.

Den pinlige herr Baras beklaget en pinlig video etter feilen.

Han sa: ‘Noen bilder ble tatt opp da kona mi, som hadde blitt viral på nettet, kom for å hilse på meg.

Educian Educatio San Vicente de Paul Catholic School-studenter overrasket over det de så under fysikkundervisningen

Rektor startet en etterforskning av hendelsen, som læreren sa ikke var tilsiktet

‘Selvfølgelig var det min feil fordi jeg på slutten av timen ikke skjønte at kameraet fortsatt var slått av.

‘På ingen tid gjorde jeg dette med vilje. Dette er tilfeldig.

‘Jeg vil beklage forbrytelsen.’

Hetticher Patricia Duran Cesspedis startet en etterforskning av hendelsen.

Han sa: ‘Dette er en alvorlig sak der læreren med ansvar for klassen begikk en upassende handling som ble registrert av noen elever.

‘Så ble det viralt på sosiale medier.’

Burroughs smiler da kona hans hilser på ham under Zooms samtale med studentene

En observatør – kalt Lapatti – sa i spøk: ‘Det ser ut til at kona hans ikke likte å amme. Bad Blue, nå vet hele verden at kona ikke er interessert. ‘

Pipe Torado la til: ‘Jeg beklager å se konas ansikt. Hun har ingen følelse i kroppen. Eller trenger professoren en leksjon i brystforstørrelse? ‘

Men Fanny Cardona holdt fast ved ham og sa: ‘Folk er mennesker. De gjør feil. Han glemte kameraet, men han er hjemme og kan gjøre hva han vil. ‘