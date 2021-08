BTS: Jin, Suka og Junguk mislyktes i all hemmelighet under en trek i Norge under en trek, se

BTS-medlemmene RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V og Jungkook vil reise rundt i verden som en del av deres musikkturné før Covit-19-epidemien stopper. Mellom de travle rutene kan de presse inn en sesong av Bon Voyage, et reiseshow som er sentrert om K-pop-gruppemedlemmer.

Medlemmer har gjort fire sesonger av showet så langt. I sin første sesong reiste BTS gjennom hele Nord -Europa og utforsket Norge, Stockholm og Finland. Under oppholdet i Norge flyttet medlemmene til den lille landsbyen Phloem.

Da de utforsket stedet, bestemte Suka, Jin og Janguk seg for å gå på en liten ås i området. Halvveis i trekningen hører de V skrike fra slettene. Sangeren ringer dem og spør hva de holder på med. Gruppen spurte hverandre om det skrek V.

V fortsatte: “Hva gjør du? Slutt å ta så mange bilder.” Imidlertid ignorerte gruppen ham og bestemte seg for å gå på tur. Selv om de trodde at han ikke ville innse det, var sangeren i stand til å høre dem. Lite visste de at V hadde tilgang til kameramannens øre, som var festet til kameramannens mikrofon etter gruppen.

Dermed lyttet sangeren ikke bare til planene om å ignorere ham, men svarte også på medlemmene ved å forvirre dem. “Jeg tror han kan høre oss,” påpekte en. “Hvordan kan han lytte til det vi sier?” Spurte Gin. Imidlertid innså han at han hørte gjennom en øretelefon, og sa: “Jeg trodde han hadde en supermakt.”

BDS har så langt besøkt Hawaii, Malta og New Zealand. Imidlertid har forskjellige programmer blitt avviklet siden epidemien. I fjor kunne medlemmene ta en tur til Sør -Korea. De reiste til en homestay på landsbygda i Sør -Korea, hvor de likte å fiske, lage mat og knytte sammen. Turen deres ble sendt som en del av In the Soup -showet.