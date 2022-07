Bubba vs Walt: Hvordan unngå et sammenstøt på Tour Festival

Festivalen starter i Tour denne onsdagen. Etter to år kommer festivalen tilbake med en plakat som samler mer enn 220 artister. Blant dem finner vi spesielt Boopa og Walt, to franske rappere som ikke har vært i stand til å se malingen selv siden den ble utgitt.V», Walts fjerde studioalbum, i februar. På sosiale medier eskalerer spenningen mellom de to rapstjernene. Det tidligere medlemmet av Lunatic – som nylig hadde planer om å kjempe mot Caris i ringen med en annen av sine rivaliserende rappere – anklager tolken for Uten å bli med på markedet For å ha svindlet salget av hans siste album og ikke viker seg unna å kalle faren en rasist.

Og kampen fortsetter selv på scenen. Nylig gjenoppliver Walt feiden ved å fornærme Bubbas mor («Bare drikk Bubbas mor«) under konserten hans på MainSquare-festivalen i Arras.

Heldigvis for Tourens publikum var de to rapperne planlagt på forskjellige datoer (Boopa 14. juli og Walt 17. juli) og ville derfor ikke møtes under festivalen. «Vi gjorde showene for turnéfestivalen før den berømte konflikten. Vi hadde ingen forespørsler i denne forbindelse. Så rapperne valgte ikke disse datoene på grunn av konflikt, men fordi det var mer praktisk for dem som en del av deres respektive turneer.»Mathieu Fonsny, programmeringssjef i Tourfestivalen, forklarer.

Selv om han innrømmet at han generelt ikke var interessert i «kontakter « Blant artistene han skal opptre sammen med vil være Mathieu Fonsni «kanskje spurt» En måte å gå frem i denne spesielle saken. «Vi tror alltid at artister vil prioritere profesjonalitet og musikk fremfor interne stridigheter.» Kamputøvere kunne søke tilflukt i garderobene sine for å unngå å krysse stier bak scenen. «Men tanken er ikke å sette dem i et vakuum, fortsetter programmereren. Det er en veldig familiær atmosfære bak kulissene og disse møtene fører ofte til samarbeid.. «

En «Will Smith» i Francofolis

Hvis Tor-festivalen unngår det store sammenstøtet, kan Francofolies de la Rochelle sørge for et ekte testosteronshow, ettersom Bubba og Walt vil være der samme dag, 15. juli.

Med tanke på D-dagen har B2os Boopa allerede spilt det provoserende kortet. «Er du klar for Oscar-utdelingen i Broncos?»Will Smith introduserer rapperen for Walt på sosiale nettverk ved siden av et bilde av ham som slår Chris Rock.

Så tonen er satt for La Rochelle-festivalen. Men Francofolies-direktør Gérard Pont ser ikke ut til å bry seg. Anis TVLa Rochelles lokale TV svarte: «Hva vil du at jeg skal gjøre? Vi har schæferhunder, piggtråd og vakttårn. Nei, men utover spøken er det vanskelig å svare på. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje.»