Den norske regjeringen har satt av to områder i Nordsjøen for å være i stand til 4,5 gigawatt flytende vindturbiner under stasjon. Utsira Nord, 1000 km.2, Nordvest for Stavanger, og Sorlie Nortzjo II, ca 2.590 km.2 Område, som grenser til den danske sektoren av Nordsjøen. Utsira Nord anses å være egnet for flytende vindturbiner, mens Surlez Nortzjo II er egnet for vindstasjoner under stasjon.

I følge ulike nyhetskilder inkluderer de deltakende selskapene og joint ventures:

Vil søke dekar land i begge områdene. Fornybar divisjon for den flytende havvindparken i Utsira Nord planlegger å by på Vergiron, og vindparken i Surlez Nortzjo II, sammen med RWE og Norsk Hydro, Tyskland.

Tysklands NPW og flere norske partnere, inkludert grossist- og detaljhandelmatleverandør Norgesrupen. De har kunngjort Norseman Federation-initiativet til å bygge en 1,4 gigawatt vindpark i Surlee Nortzjo II-området.

Acer Offshore Wind planlegger et 0,5-GW Westwinder-prosjekt i Utsira Nord og et 1,2-GW Sonewinder-prosjekt i Surlee Nortzjo II. Det har inngått en allianse med det beste verktøyet Stotcraft for å bygge poststedet.

Italiens Eni og Norges høyteknologiske har dannet et joint venture med Vergiron, som søker areal på Sorlez Nortzjo II og bruker Actor Energy.

Magnora og Technip FMC planlegger å by på et nettsted på Utsira Nord gjennom deres Magnora Offshore Wind-partnerskap.

Fred. Olson, et datterselskap av Bonhour, planlegger å generere marin luft i begge områder av fornybart og nyttiggjort Hofsland-miljø.

Deep Wind Offshore, et joint venture mellom rederiet Nutson OAS og verktøy Hugland Croft og Sunhartland Kraftlock, har planer for begge nettsteder.

Seagust, et joint venture mellom industrielle investeringsselskaper Arendales Foscompani og Fert, vurderer bud på begge områdene.

Shell sa at de vurderte å delta i anbud, og at de ser et stort potensiale i norsk sjøluft.

Norge, den største olje- og gassprodusenten i Vest-Europa, rykker allerede frem med Nordsjøens vindkraft utover mange fornybare forsyninger, og utforsker hvordan den kan transformere petroleumsindustrien til å oppnå klimamål.

“Vi har kunnskap, erfaring og god erfaring med å installere og bygge avanserte installasjoner under vanskelige forhold langt fra havet,” sa Annieken Hockley, generaldirektør i Norsk olje- og gassforening, sitert av Reuters. “Vi må bruke tiden nå til å bygge nye virksomheter og nye verdikjeder som over tid vil bli de nye bena som Norge vil stå på.”

I likhet med olje eksporterer Norge havvindkraften den produserer. En whitepaper som snart forventes fra landet, vil utforske norsk energisektor og inneholde ytterligere detaljer om lisensanbudet.