Bueskyting i Norge – Norfolk, student i Kongsberg, vitner: “Det som skjedde er utrolig”

Opprinnelig fra Norfolk, deltok Sarah Vincent på et semester ved Universitetet i Kansberg i Norge som en del av skolepensum, der en person, bevæpnet med en bue, drepte 5 personer og skadet to andre alvorlig. , onsdag kveld. Hun vitner.

“Jeg ble sjokkert, men alt er bra“Sarah Vincent, en ung nerf som ble kontaktet på telefon denne torsdag morgen, er fortsatt overrasket over å se hva som skjedde onsdag kveld i byen der hun har studert. En student ved TBS Business School i Toulouse studerer et semester i business.

“Ved 18-tiden ble ballettstøyen fra helikoptre hørt. Men jeg følger ikke så mye fordi jeg er her ofte. Da ble jeg raskt varslet. Det er et team på telefon med internasjonalen fra universitetet. En av dem fortalte meg at nå var det en mann som hadde skutt noen med bue og at du absolutt ikke skulle gå ut. Jeg trodde det var en løsning av poeng. Men nei”, forklarer Sarah.

“Til tross for angrepet på Utah Island i 2011, trodde jeg Norge var veldig trygt.”

Hun trekker tilbake: “Heldigvis var jeg hjemme igjen. Dette er ikke supermarkedet jeg besøker ofte, men det er et steinkast unna huset mitt. Det er nær veien jeg tar til universitetet. Studenten nevner : “Kongsberg er mindre enn Narbonne. Det er bare 28 000 mennesker, vi kom oss raskt rundt”. Sarah er enig “Jeg sov dårlig i natt. Jeg så på artikler på internett for å finne det ut. Blant de skadde er det en sivilkledd politimann som var i supermarkedet.”

Det ble holdt en lysvake på City Square for å hylle ofrene

Klassene ved universitetet stoppet ikke. Sarah skulle etter planen gå dit torsdag ettermiddag. “Men universitetet sa at en psykologicelle kunne settes opp om nødvendig.«La Norfolk forsikret oss om at de ikke ønsket å dra dit.

Og Sara skal tro: “Det som skjedde er utrolig. Vi utførte angrepene i Toulouse i Paris Angrep på øya Utøya i 2011, jeg trodde Norge var veldig trygt.

